Saiba como será funcionamento dos cemitérios públicos de Fortaleza no Dia dos Pais

Os cinco cemitérios públicos de Fortaleza abrem para visitação neste Dia dos Pais, celebrado no domingo (13). Atividades de manutenção foram realizadas nos equipamentos para a data, visando oferecer mais conforto aos frequentadores.

O maior deles, o Cemitério Parque Bom Jardim, no bairro de mesmo nome, estará aberto para visitação das 7h às 17h. Para os frequentadores, haverá uma missa especial celebrada às 10h pelo bispo Dom Fernando, com o apoio do padre Alberto.

Já no Cemitério São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe, a visitação acontece entre 7h e às 18h. Por sua vez, o Cemitério São José, conhecido popularmente como Cemitério da Parangaba, funcionará das 8h às 16h. E os cemitérios Santo Antônio, no bairro Antônio Bezerra, e o de Messejana estarão abertos ao público das 7h às 17h. Em nenhum desses quatro equipamentos haverá missas, cultos ou atos ecumênicos.

A lista com a programação foi divulgada pela Prefeitura de Fortaleza nessa quarta-feira (9). Na ocasião, o Executivo detalhou que a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) foi quem executou as ações de zeladoria, como limpeza e capina, nos equipamentos públicos.

CONFIRA HORÁRIOS

Cemitério Parque Bom Jardim

Endereço: Estrada Jatobá, 2668 - Bom Jardim

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Cemitério São José (Cemitério da Parangaba)

Endereço: Rua Napoleão Quezado, 365 - Parangaba

Horário de funcionamento: das 8h às 16h

Cemitério de Messejana

Endereço: Rua Padre Severiano, 290 - Messejana

Horário: das 7h às 17h

Cemitério Santo Antônio (Cemitério do Antônio Bezerra)

Endereço: Rua Professor José Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra

Horário de funcionamento: das 7h às 17h

Cemitério São Vicente de Paula (Cemitério do Mucuripe)

Endereço: Av. Abolição, 3986 - Mucuripe

Horário de funcionamento: das 7h às 18h

