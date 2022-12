Rodoviária de Fortaleza terá 320 viagens extras na semana do Natal

As empresas de transporte disponibilizarão 320 viagens extras no Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé, em Fortaleza, para atender a maior demanda de embarques na semana do Natal.

De acordo com a Coordenadoria de Transporte da Arce, 8.493 usuários devem passar pelo Terminal Rodoviário Engenheiro João Tomé no dia 25 de dezembro, dia de maior fluxo previsto para o feriado.

No total, cerca de 49.290 passageiros deverão embarcar pelos Terminais Rodoviários de Fortaleza, entre os dias 21 e 27 de dezembro, número 35% maior em relação à média normal de fluxo e 6% maior ao mesmo período do ano passado.

Os destinos mais procurados no Ceará são Sobral, Canindé, Juazeiro do Norte, Itapipoca e Quixadá. Já entre os destinos interestaduais estão Teresina (PI), Natal (RN), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Mossoró (RN).

Orientações aos passageiros

Empresas de transporte rodoviário orientam que os passageiros comprem os bilhetes de passagens com antecedência, chegar ao terminal rodoviário com uma hora de antecedência ao embarque, conferir a documentação necessária para o embarque, principalmente das crianças; checar se todas as bagagens estão devidamente identificadas com nome, telefone e endereço, e dirigir-se ao embarque com 30 minutos de antecedência.