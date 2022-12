Lojas do Centro e de shoppings de Fortaleza estendem horário de funcionamento na semana do Natal

A partir desta segunda-feira (19) e durante toda a semana, as lojas do Centro e dos shoppings da Capital funcionarão em horário estendido, segundo informou o presidente do Clube dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), Francisco de Assis Costa Cavalcante.

Visando atender à demanda extra gerada pelas festas de fim de ano, fica facultativo aos lojistas do Centro o funcionamento, até a sexta-feira (23), das 8 horas às 19 horas, uma hora a mais do que o expediente normal. No sábado (24), véspera de Natal, as lojas de rua fecharão às 17 horas.

Shoppings abrem mais cedo

Já os shoppings abrem a partir das 9 horas e fecham normalmente, às 22 horas. Em nota, a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) confirma o horário especial, mas pede que os clientes consultem os estabelecimentos em busca dos horários específicos.

