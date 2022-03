Quatro crianças e uma mulher adulta morrem afogadas em barragem em Independência

Cinco pessoas morreram afogadas, nesta sexta-feira (25), na Barragem do Rio Cupim, na cidade cearense de Independência, no Sertão de Crateús. Informações premliminares indicam que as vítimas eram quantro crianças e uma adulta. Uma sexta pessoa também estava com elas, mas não se afogou.

O Corpo de Bombeiros Militar de Crateús confirmou que as vítimas se banhavam no local e se afogaram. Segundo informações preliminares, no grupo havia dois irmãos com idade de 7 e 10 anos, ambos morreram, e três irmãs, com idade de 8, 10 e 18 anos.

A sexta pessoa que não se afogou, de acordo com informações iniciais, era irmã dos dois meninos que morreram. Ela teria saído com vida da água e pedido ajuda a pescadores que estavam nas proximidades do local.

As equipes de salvamento dos bombeiros, da Polícia Militar, da Perícia Forense e do SAMU estão no local. Os Bombeiros não divulgaram ainda oficialmente a identificação e a idade das vítimas.

No momento do resgate, inúmeras pessoas se aglomeraram na margem da Barragem. A cidade está comovida com a tragédia.