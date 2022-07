Quarto caso de varíola dos macacos é confirmado no Ceará

O Ceará confirmou o quarto caso de varíola dos macacos (Monkeypox), segundo informou nesta sexta-feira (15), a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).

O paciente do sexo masculino tem 30 anos, mora em Fortaleza e tem histórico de viagem a Salvador, segundo a pasta.

A Sesa não informou o estado de saúde do paciente ou se ele está internado.

Varíola dos macacos no Ceará

Entre os casos confirmados no Estado, dois são de Fortaleza, ambos do sexo masculino, de 35 anos e 26 anos; e o outro é um homem do município de Russas, de 43 anos.

Segundo a Sesa, 34 casos suspeitos foram notificados e 19 descartados laboratorialmente no Estado nos seguintes municípios: Caridade (1), Caucaia (1), Cedro (1), Fortaleza (10), Guaramiranga (1), Juazeiro do Norte (1), Maranguape (1), Maracanaú (1), Ocara (1) e São Gonçalo do Amarante (1).

O Ceará ainda investiga 11 suspeitas: nas cidades de Aracoiaba (1), Acaraú (1), Caucaia (1), Fortaleza (4), Quixadá (1), Quixeré (1) e Russas (2). Desse total, seis são do sexo masculino e quatro são do sexo feminino.

"Em todas as notificações foram aplicadas as medidas recomendadas, como isolamento, busca ativa de contatos e coleta de material para exames laboratoriais para elucidação do caso e para diagnóstico diferencial para outras doenças, que estão em processamento", informou a Secretaria da Saúde, que reforçou estar monitorando "o cenário junto às Vigilâncias em Saúde dos Municípios, realizando publicação periódica de notas técnicas atualizadas sobre a doença".