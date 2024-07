Projeto Moderno e Coletivo retrata papel do transporte público para mobilidade urbana

Neste mês de julho, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) lança o “Moderno e Coletivo”, projeto que visa conscientizar a sociedade sobre os benefícios do uso do transporte público e impulsionar um redirecionamento dos cidadãos em prol da mobilidade urbana da capital cearense.

Por meio de uma comunicação educativa com uma série de conteúdos informativos e engajadores, a iniciativa busca alcançar um público amplo e diverso, com foco principal em usuários frequentes do transporte público.

Seguindo o slogan da entidade, “Moderno e Coletivo”, o projeto surge em um momento em que os ônibus enfrentam forte concorrência de outras formas de transporte e reforçam formas de locomoção mais social e ambientalmente sustentáveis, aliadas a outras modalidades de locomoção ativa, como caminhadas e ciclismo, e ao transporte público coletivo, como os metrôs. A iniciativa é um convite para a população repensar como se locomovem pela cidade.

“Fortaleza é uma metrópole que enfrenta, com mérito, questões como qualidade do ar e segurança viária. Contando com um sistema de transporte coletivo eficiente para conseguir, em meio a muitas adversidades, deslocar muitos de seus cidadãos de maneira eficiente e segura, a cidade pensa hoje nas pessoas e no meio ambiente, visando um futuro próspero. Falar sobre este assunto, a coletividade, é urgente e indispensável”, afirma o presidente do Sindiônibus, Dimas Barreira.

Dentre as temáticas abordadas pelo projeto estão: redução da emissão de poluentes, descontos e bilhetes especiais, faixas exclusivas, menos congestionamento e melhora na mobilidade urbana.