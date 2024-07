Prefeitura inicia operações de unidade para videomonitoramento de Fortaleza

A Prefeitura de Fortaleza inaugura oficialmente, na tarde desta sexta-feira (5), a operação do novo Centro de Comando e Controle de Fortaleza, estrutura com 7 mil câmeras integradas, entre urbanas e patrimoniais, de órgãos municipais e do Estado.

Com o videomonitoramento, o novo Centro de Comando e Controle deve auxiliar no ordenamento da cidade de Fortaleza, tratando de situações de segurança, ocupação irregular do solo, iluminação pública, problemas de trânsito, buracos nas vias e fiscalização.

Em entrevista para o Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, o prefeito José Sarto disse que as câmeras de alta resolução possuem visão noturna, capacidade de giro de 360 graus e irão funcionar 24 horas, gerando impacto positivo em todas as áreas da Cidade.

"São 7 mil olhos conectados a um cérebro. Fortaleza está sendo toda videomonitorada. Aqui estão representantes da Autarquia Municipal de Trânsito, das regionais, da [Secretaria da] Conservação, da iluminação, da Guarda Municipal, da Agência de Fiscalização, enfim, todos estão conectados. Esses olhos têm capacidade de entregar imagens e dados que vêm para essa central", explicou o prefeito.

Como vai funcionar?

A partir da análise das imagens recebidas na central, os problemas identificados na Cidade serão resolvidos mais rapidamente, segundo destacou o coordenador de Tecnologia e Operações, major Marcos Lima.

"Uma vez identificada qualquer tipo de anormalidade pelas câmeras, a gente consegue que o nosso operador tome conhecimento desse fato e a partir daí tome uma atitude, que é resolver os problemas da Cidade. Qualquer uma das agências vai estar aqui com operador atento a tudo isso e vai se comunicar com um agente de campo, uma equipe que estará em campo supervisionando, e vai estar lá resolvendo os problemas", disse.