Programação de férias da Cagece inclui 400 anos de história hídrica de Fortaleza

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará volta, no mês de julho, a realizar a programação de férias.

Uma das iniciativas se chama Conhecendo Nossa Cidade e conta com visitas guiadas por pontos históricos do abastecimento de água de Fortaleza.

A programação inclui quase 400 anos de história hídrica da capital e acontece nos dias 10, 17 e 24 de julho, no período da manhã.

Os interessados em participar das visitas podem se inscrever gratuitamente através do formulário que consta no link ou pelas redes sociais no @OficialCagece.

Durante a iniciativa é possível conhecer o interior de caixas d’água elevadas, visitar um reservatório subterrâneo e percorrer trechos do Riacho Pajeú.

A programação passa por pontos como a Praça da Imprensa, que é o ponto de partida e chegada, Parque Pajeú, Avenida Beira Mar e Centro de Controle Operacional da Cagece, localizado no Bairro Vicente Pinzón.