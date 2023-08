Prefeitura anuncia pacote de ações de estímulo à reciclagem em Fortaleza

A Prefeitura da Capital promete lançar, neste mês de setembro, uma Câmara de Economia Circular e um Observatório de Resíduos Sólidos, como parte das ações do programa Mais Fortaleza. Há, ainda, previsão de reforço às operações "Tira-Treco" e "Re-Ciclo" e instalação de novos ecopontos, lixeiras subterrâneas e ilhas ecológicas. Os informes foram dados pelo prefeito José Sarto (PDT), em coletiva para a imprensa na tarde desta segunda-feira (28), no Paço Municipal.

De acordo com o Executivo municipal, o intuito é incentivar o comportamento correto da população no descarte do lixo, especialmente no que diz respeito à coleta seletiva de materiais recicláveis. Isso porque, embora 67% dos resíduos domiciliares coletados na Cidade sejam recicláveis, apenas 6% estão, de fato, sendo. E a meta da gestão é conseguir chegar a 50% de reciclagem em oito anos.

Câmara e Observatório

A Câmara de Economia Circular funcionará na Associação Comercial Cearense, composta por empresas interessadas em ampliar seus mecanismos de logística reversa para ajudar o Município a alcançar a meta de 50% de reciclagem.

Já o Observatório de Resíduos Sólidos servirá para dar transparência aos dados referentes à reciclagem na Capital. Além disso, ainda no campo educacional, será iniciado o projeto "Missão Verde" na rede pública de ensino, uma competição de coleta seletiva entre as escolas municipais.

Novas estruturas

Neste mês, a Prefeitura promete ainda instalar três novos ecopontos, oito ilhas ecológicas e cinco lixeiras subterrâneas. A ideia é que, até o fim do próximo ano, quando se encerra o primeiro mandato de Sarto, a Cidade tenha 130 ecopontos, 150 ilhas ecológicas e 100 lixeiras subterrâneas.

Além disso, o projeto itinerante "Tira-Treco", que recolhe materiais de grande volume, passará a funcionar todos os fins de semana para reforçar os mutirões de limpeza que visam a recuperação de 700 pontos de lixo na Cidade até o fim do próximo ano.

Já o projeto "Re-Ciclo" será expandido até o fim deste ano e passará a funcionar nos bairros Cidade 2000, Cocó, Papicu e Parque Dois Irmãos. Atualmente, o projeto já atende os bairros Centro, Praia de Iracema, Varjota, Meireles, Mucuripe, Aldeota, Guararapes e Vila União.