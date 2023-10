Via pública em Horizonte tem tráfego prejudicado por postes no meio de uma das faixas

Dois postes com fiação de energia elétrica e iluminação pública atrapalham o tráfego de veículos no município de Horizonte (CE). As estruturas ficam localizadas no meio de uma via pública na localidade de Canaviera dos Pinheiros — eles estão distantes cerca de 150 metros um do outro.

Para orientar motoristas, um alerta de "Atenção" foi inscrito na pista em frente a um dos postes.

Nas redes sociais, o assunto chegou a virar piada pela falta de atenção dos responsáveis na instalação dos postes.

Por meio de nota, a Enel Distribuição Ceará informou que não recebeu solicitação de orçamento e pagamento para a readequação dos postes. A empresa esclarece ainda que aguarda o pedido para seguir com elaboração do projeto.

Em comunicado à TV Verdes Mares, a prefeitura de Horizonte declarou que fez a solicitação de readequação dos postes há mais de um ano e que vai fazer um novo pedido.