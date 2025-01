Plano de saúde Best Senior lança modalidade para pequenas empresas na Capital e RMF

Especializado no público acima dos 44 anos, o plano de saúde Best Senior lançou um novo produto para pequenas e médias empresas (de 1 a 29 vidas) localizadas na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza.

O serviço pode ser consultado por meio do portal oficial da instituição ou também pelo telefone (85) 4042-3324.

Com o diferencial de oferecer um serviço sem coparticipação, o plano de saúde Best Senior conta com parceria com a Rede Oto, uma das maiores redes hospitalares privadas do Ceará.

De acordo com Jumar Canedo, diretor do Best Senior, o plano foi desenvolvido para atender as necessidades específicas da faixa etária acima de 44 anos, com foco na prevenção e qualidade de vida. “Estamos entusiasmados em trazer essa nova abordagem para Fortaleza e atender a um público que muitas vezes fica desassistido nos planos tradicionais”, destaca o gestor.

Os clientes contam com uma rede de mais de 700 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 UTIs, além de quatro prontos-socorros 24 horas.

As unidades hospitalares disponíveis são:

- Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica)

- Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica)

- Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus)

- Oto Sul

- Oto Caucaia

O plano de saúde Best Senior também conta com uma nova sede, localizada na Avenida Desembargador Moreira, nº 1940, no bairro Aldeota. No espaço, os beneficiários têm acesso a sala de fisioterapia, consultórios, sala de curativos, ampla recepção, estacionamento e outras comodidades.

“Com nosso atendimento personalizado e preços competitivos, acreditamos que mais empresas, tanto pequenas quanto médias, irão aderir ao produto e perceber o cuidado e carinho que colocamos em cada detalhe”, pontua Dakson Peixoto, gestor de marketing da Best Senior.

Ainda de acordo com Dakson Peixoto, em menos de um ano no mercado de Fortaleza e Caucaia, a Best Senior já conta com mais de mil clientes.

Outro diferencial é o estudo de aproveitamento de carências, que permite que clientes de outras operadoras migrem para o Best Senior sem a necessidade de cumprir novos prazos de carência.

Serviço

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Registro na ANS: nº 42176-6

Instagram: @bestseniorfortaleza

Endereço: Av. Desembargador Moreira, 1940 - Aldeota, Fortaleza-CE