Plano de saúde Best Senior amplia atuação e facilita opções de cuidado com a saúde

Por meio da oferta de um modelo inovador, que prioriza o cuidado e a assistência constante, o plano de saúde Best Senior é voltado para o atendimento de pessoas físicas com 44 anos ou mais.

Já consolidada no Ceará, a Best Senior está em plena fase de expansão, com a recém-inaugurada operação em Mato Grosso. Novas unidades em outros estados brasileiros também já estão no radar da empresa.

“Nosso compromisso é transformar a experiência em saúde, oferecendo acompanhamento integral e soluções que realmente façam a diferença no dia a dia das pessoas”, afirma Jumar Canedo, CEO do plano de saúde.

Os principais diferenciais do plano Best Senior são não ter coparticipação e oferecer carência zero para consultas e exames laboratoriais simples, proporcionando acesso rápido a serviços essenciais de saúde.

Ampla rede de atendimento

No Ceará, a rede hospitalar da Best Senior inclui unidades como os hospitais Oto Aldeota (antigo Hospital Otoclínica), Oto Meireles (antigo Hospital e Maternidade Gastroclínica), Oto Santos Dumont (antigo Hospital São Mateus), Oto Sul (pronto atendimento) e Oto Caucaia (unidade de saúde).

Juntos, os equipamentos reúnem mais de 715 leitos de internação, 40 centros cirúrgicos, 211 UTIs e prontos-socorros com funcionamento 24 horas, além da unidade da sede Best Senior em Fortaleza, localizada na Av. Desembargador Moreira, 1940, Aldeota.

Plano de saúde Best Senior

Telefone: (85) 4042-3324

Site: https://bestsenior.com.br/ceara

Cotação com tabela de preços: https://bestsenior.com.br/cotacao-ceara

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº1940, Aldeota, Fortaleza-CE.

ANS Nº: 42176-6.