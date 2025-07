Plano Best Senior tem condições especiais para novos clientes a partir de 44 anos

Durante o mês de julho, o Best Senior, plano de saúde direcionado a pessoas com 44 anos ou mais, está com condições especiais para novos clientes em Fortaleza e Caucaia. Entre os benefícios, estão o desconto nas mensalidades nos primeiros meses, isenção de coparticipação, análise para redução de carências contratuais e acesso rápido a exames e consultas de todas as especialidades.

A iniciativa busca facilitar o ingresso de novos beneficiários em uma fase da vida em que o acompanhamento médico tende a ser mais frequente. Após a adesão, o plano permite a realização de exames simples, como hemograma e eletrocardiograma, em até 24 horas, além de procedimentos como holter, MAPA, densitometria óssea, mamografia e endoscopia.

De acordo com Ellen Castro, coordenadora comercial do Best Senior, o foco do plano está no atendimento contínuo e humanizado. “Assim que o plano é ativado, nossa equipe entra em contato para agendar a primeira consulta com um clínico geral ou geriatra, garantindo que o cuidado comece desde os primeiros dias”, afirma.

Além da consulta inicial, os beneficiários têm acesso a nutricionista, psicóloga e enfermeira, com objetivo de fortalecer o acompanhamento preventivo. Outro diferencial é a ausência de coparticipação, o que contribui para maior previsibilidade de custos.

A rede credenciada no Ceará é formada por unidades da Rede Oto, incluindo os hospitais Oto Aldeota, Oto Meireles, Oto Santos Dumont, Oto Sul (pronto atendimento) e Oto Caucaia. A estrutura reúne mais de 700 leitos, 40 centros cirúrgicos e 211 UTIs. A operadora também mantém uma clínica própria na Av. Desembargador Moreira, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

“A proposta do Best Senior é oferecer um plano adaptado às necessidades de quem busca um cuidado mais presente e contínuo. A campanha de julho é uma oportunidade para quem deseja iniciar esse acompanhamento com mais tranquilidade”, complementa Ellen.

A condição especial é válida até 31 de julho de 2025, para novos contratos individuais nas modalidades Best Essencial e Best Master. Clientes sem plano anterior têm carência zero para consultas e exames, enquanto aqueles que já possuem plano passam por análise para possível redução de carências, conforme avaliação contratual.

Serviço

Plano de saúde Best Senior para pessoas a partir de 44 anos

Telefone: (85) 4042-3324

Endereço: Av. Desembargador Moreira, nº 1940, Aldeota – Fortaleza/CE

Site: bestsenior.com.br/ceara

ANS Nº: 42176-6