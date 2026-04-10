Passeios por locais históricos marcam comemorações dos 300 anos de Fortaleza

Fortaleza celebra 300 anos com uma série de trilhas e passeios percorrendo marcos da memória e do desenvolvimento urbano da Capital. A proposta das diversas iniciativas programadas para este sábado (11) é revisitar a história da Cidade em percursos por pontos arquitetônicos e turísticos, com mediação de profissionais.

Uma das atividades sairá do Complexo Cultural Estação das Artes, às 9h, e chegará à Ponte Metálica, no Poço da Draga às 12h. A trilha “A cidade e os trilhos: 300 anos de Fortaleza” é promovida pelo Museu Ferroviário Estação João Felipe e conduzida por educadores museais. O percurso propõe uma reflexão sobre a formação urbana da Capital a partir da implantação das ferrovias, com foco na região que concentrou os primeiros núcleos comerciais e de ocupação.

O historiador responsável pela mediação, Alysson Maciel, explica que a atividade busca destacar as marcas deixadas pela ferrovia na Cidade. “O percurso tem como expectativa um público que ainda não conhece a história da ferrovia em si, mas que já viu as marcas que a ferrovia deixou nos prédios, aqui no antigo complexo ferroviário e em trilhos espalhados também pela Cidade”, explica.

O trajeto terá elementos que ajudam a compreender a evolução de Fortaleza ao longo dos 300 anos, contemplando períodos anteriores e posteriores à chegada da ferrovia, além de estruturas históricas no caminho entre a Praça da Estação e a Ponte Metálica.

Um dos locais a serem visitados, a Praça Castro Carreira, que integra o complexo cultural, tem origem em 1873 e é considerada o marco zero da ferrovia. Segundo o educador Alysson Maciel, com a construção dos trilhos, em 1880, o equipamento abriu margem para o desenvolvimento da Cidade e o avanço pelo interior do Estado, permitindo mais trocas comerciais e fluxos de passageiros.

As inscrições para participar da atividade podem ser feitas pelas redes sociais do Museu.

Veja também Ceará 300 anos de Fortaleza: veja o que abre e fecha durante feriado na cidade Ceará Aniversário de 300 anos de Fortaleza terá shows em três bairros; veja atrações Verso Aos domingos, você deveria visitar o Complexo Estação das Artes e te dizemos o porquê

Roteiros históricos se espalham pela Cidade

Outros percursos estão programados para aproximar os cidadãos da Capital neste fim de semana. Todos, porém, já tiveram todas as vagas preenchidas.

A Rota do Patrimônio levará participantes a pontos como o Mercado dos Peixes, a Praia de Iracema, a Ponte dos Ingleses, o Estoril, os aterros e o Poço da Draga.

Já a Universidade Federal do Ceará (UFC) participa das comemorações com mais uma edição do projeto Trilhas Urbanas, iniciativa do curso de Geografia. Os roteiros sairão do Cineteatro São Luiz e se distribuirão em diferentes rotas, contando histórias do desenvolvimento da Capital.

Já o núcleo educativo do Museu da Indústria promove a trilha Museu na Rua, com percurso pela rua Doutor João Moreira, no Centro. A atividade inclui passagens por espaços como o Forte de Nossa Senhora da Assunção e o Passeio Público, abordando o processo de expansão e embelezamento da Cidade.

E o Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) realiza o projeto "Percursos Urbanos: Redescobrindo memórias e espaços", que propõe encontro com o patrimônio histórico de Fortaleza em um trajeto mediado. A ação será realizada em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU).

*Estagiária sob supervisão das jornalistas Dahiana Araújo e Mariana Lazari.