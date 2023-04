Parede de açude rompe após chuva intensa em Maranguape; veja vídeo

Uma parede do açude São José, no distrito de Retiro, em Maranguape, rompeu-se na manhã desta terça-feira (11). O rompimento ainda causou danos em uma via localizada ao lado da parede. O reservatório abastece várias comunidades da região.

Em vídeos enviados ao Diário do Nordeste, é possível ver a força da água rompendo o reservatório, assustando os moradores. A prefeitura de Maranguape informou que uma equipe da Defesa Civil acompanha o caso.

Assista ao vídeo

De acordo com a prefeitura, não há perigo de o escoamento chegar às residências nos arredores e ninguém foi atingido por conta da força da água. Apesar do problema, há água suficiente para atendimento das comunidades.

O prefeito de Maranguape, Átila Câmara, esteve no local pela manhã. Segundo ele, a prefeitura já está trabalhando para reconstruir a estrada, fazer a contenção da água e retomar a construção da parede alternativa do açude.

"A Defesa Civil interditou o acesso para segurança e já estamos trabalhando para reconstruir o acesso da comunidade. Ressalto que a passagem molhada que construímos recentemente está intacta e não foi a causadora do sinistro", disse o prefeito.

Conforme a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), Maranguape é o município do estado com maior acumulado de chuvas no último mês.