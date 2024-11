Papai Noel dos Correios: saiba como adotar cartinhas de crianças no Ceará

O Natal está próximo, e para muitas crianças no Ceará, o Bom Velhinho pode chegar mais cedo com os presentes de fim de ano. Isso porque os Correios dará início à campanha Papai Noel dos Correios, a partir desta quarta-feira (6) em todo o Estado.

A ação solidária consiste na adoção de cartinhas para o Papai Noel, escrita por diversas crianças matriculadas em escolas da rede pública ou atendidas por instituições parceiras, como creches, abrigos e núcleos socioeducativos.

Em Fortaleza, a campanha terá início às 15h, na agência Central da estatal, no bairro Centro. Os padrinhos poderão ir às agências participantes para adotar as cartas e distribuir os presentes. Também é possível escolher os pedidos através do Blog do Noel.

O endereço eletrônico permite visualizar as cartinhas escritas pelas crianças em todos os estados do Brasil. Ao clicar no botão de "adotar", o padrinho pode conferir novamente o pedido e seguir com a adoção. Depois, o presente deverá ser embalado junto com uma etiqueta eletrônica, fornecida pelos Correios. Então, basta entregar o presente em alguma agência física.