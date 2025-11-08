Pais decidem fazer Enem após filho ser aprovado em três universidades no CE

Filhos que seguem os passos dos pais, na profissão ou na personalidade, são casos comuns – mas o caminho inverso também acontece. Uma família do bairro Pirambu, periferia de Fortaleza, é prova disso: os pais prestarão o Enem 2025, no próximo domingo (9), inspirados pelo filho, aprovado em três universidades públicas.

João Pedro Uchoa, de 18 anos, ingressou no curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Ceará (UFC) neste ano, mas já carrega no currículo afetivo “o primeiro sucesso profissional”: ter levado os próprios pais a sonhar de novo.

“O professor é aquele que vai plantar uma semente de esperança em cada coração. E foi isso que eu fiz, primeiramente, dentro de casa: plantei essa sementinha de perspectiva de futuro. Trouxe para eles o que eu sempre digo: não existe limites nem idade para o conhecimento”, afirma, orgulhoso.

Além do incentivo, foi o sorriso de Pedro que inspirou a família, como conta a mãe, Kelly Rodrigues, 41. “Quando ele ingressou na UFC, fomos deixar ele nos primeiros dias de aula e vimos a alegria que ele sentia”, relembra a mãe, cujo sonho adormecido de cursar Serviço Social despertou nesse dia.

“Desde muito nova eu queria fazer uma faculdade, mas na época passar numa pública era muito difícil, e meus pais não tinham condição de pagar. Falei que me achava velha pra fazer faculdade, o Pedro me disse que a diferença, se eu não fizesse, é que chegaria aos 44 sem formação”, narra Kelly – hoje no 4º semestre do curso em uma faculdade privada.

A ideia de fazer o Enem, então, é “para tentar ingressar em uma universidade pública” ou conseguir um desconto na que está. A preparação para o exame, aliás, é coletiva: ela, o marido e o filho mais novo, que está no 3º ano do ensino médio, compartilham material e estudos.

Legenda: Pedro foi o escolhido para vestir a mãe durante "cerimônia do jaleco" na universidade onde ela cursa Serviço Social. Foto: Arquivo pessoal.

Ingressar no ensino superior hoje é uma meta, mas já foi realidade concreta para o pai de Pedro, João Paulo Uchoa, 42. Há mais de duas décadas, ele chegou a cursar Física na UFC, mas não teve condições de permanecer na universidade.

Ao sentir a atmosfera dos recém-chegados à UFC, no dia em que foi deixar o próprio filho, a poeira do sonho se dissipou. “Ele perguntou como fazia pra voltar a estudar, e o João Pedro explicou que ele tinha que fazer o Enem. E aí ele falou: ‘pois no ano que vem eu vou fazer também’. E se inscreveu”, conta a esposa, Kelly.

Agora, a meta de João Paulo é cursar Administração, para tocar melhor o pequeno negócio que sustenta a família.

“Força de vontade inspira”

Sentir orgulho e ânimo ao olhar para o sorriso fácil de Pedro é rotina para os pais. “Ele inspira a gente de toda forma. A forma que ele encara a vida, a disposição que ele tem, mesmo cansado chega em casa e vai estudar. Cada vez mais quer aprender, quer ensinar, isso inspira muito a gente. A força de vontade dele inspira”, emociona-se a mãe.

Do outro lado, o menino que teve no suporte dos pais o impulso para alcançar a universidade avalia que ver o interesse deles em retornar às salas de aula reforça a própria vocação para ser professor.

“Eu tô muito feliz, porque alguém que escolhe ser professor é porque acredita no diferencial, que o mundo um dia pode ser melhor. Eu escolhi não por falta de opção, porque eu tinha nota pra ingressar em qualquer outro curso. Foi por amor”, declara.

“Escolhi ser professor por entender que pela educação eu posso plantar uma semente de revolução, de transformação de mundo. É um ato de esperançar, de levar esperança a quem precisa”, acrescenta Pedro.

Para a mãe, a figura do filho é um lembrete de persistência. “Durante esse período, até chegar ao 4º semestre da faculdade, passei por muitas dificuldades. Tentei desistir, e o João Pedro chegou pra mim e disse que não. Ele passou o dia do meu lado pra eu não cancelar (a matrícula). E continuei”, reforça Kelly.

“Tive a cerimônia do jaleco, e ele que colocou em mim. Ele é meu maior incentivador.”

Terra de Sabidos

A história de João Pedro foi uma das contadas na edição de 2025 do projeto Terra de Sabidos, série jornalística que narra a trajetória de personagens de destaque da educação pública do Ceará.

Neste ano, durante a cerimônia de entrega do 1º Prêmio Terra de Sabidos , o jovem integrou uma mesa redonda sobre o “Fortalecimento da autoestima da comunidade escolar como um caminho para valorização da educação pública”.

Durante a conversa, os convidados debateram sobre as potências e desafios da educação pública – materializados na história do jovem fortalezense do bairro Pirambu.