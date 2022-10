O que é preciso e possível fazer para evitar casos de violência como o ataque na escola de Sobral

Um aluno com uma arma de fogo dentro da escola. Disparos. Três outros estudantes baleados. Tensão, sofrimento e violência no ambiente no qual se pressupõe predomínio da segurança e da convivência pacífica. Falas iniciais dão conta de uma “resposta” ao bullying sofrido no cotidiano. O caso trágico em uma escola pública de Sobral, não é comum no Ceará. É extremo e alerta tanto pela gravidade, quanto pelos efeitos.

Diante da complexa situação de violência na escola, o Diário do Nordeste ouviu uma psicopedagoga, um pesquisador da violência, um representante de professores e a Secretaria Estadual de Educação (Seduc) para responder: o que é preciso e possível fazer?

A ocorrência na Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, na Região Norte do Ceará, afetou a rotina de 364 alunos, e compromete diretamente a vida de 4 famílias. Após o ataque, a escola foi fechada e assim permanecerá por tempo indeterminado, até que a comunidade escolar reorganize a reabertura.

A situação que é complexa, conforme apontado pelas fontes ouvidas pelo Diário do Nordeste, têm os seguintes pontos que precisam ser considerados:

As escolas não são instituições apartadas da sociedade, logo, situações complexas de violência também são realidade desses lugares;

A violência nas escolas se apresenta de diversas formas: bullying, insultos, comentários pejorativos, ameaças até a violência física;

O estudante teria alegado que sofre bullying e isto seria a possível “motivação”. O bullying é um grave problema, recorrente nas escolas e cheio de efeitos nas vida dos estudantes. Precisa ser combatido com medidas efetivas;

Nesse caso, o estudante, por negligência e erro de algum adulto, teve acesso a uma arma de fogo, fator que agravou o cometimento da violência;

O ataque na escola, registrado como ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio, é investigado pela Polícia Civil. A titular da Seduc, Eliana Estrela, viajou para Sobral.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, a secretária Executiva de Ensino Médio e Profissional da Seduc, Jucineide Fernandes, indicou ações já adotadas pela pasta para prevenir e combater à violência, mas também admitiu:

“Estamos todos afetados por essa tragédia. É uma situação nova para todos nós. Nunca tinha acontecido nas escolas cearenses. A gente compreende que tem um leque de iniciativas importantes nesse sentido. Agora é tentar pensar em novas ações. A escola tem que ser um espaço acolhedor, de escuta”.

Dentre as ações que são tomadas, a secretária aponta:

A efetivação de políticas de desenvolvimento de outras competências para além das cognitivas, buscando “uma completude da formação dos alunos”. Um exemplo é o trabalho das competências socioemocionais, estratégia consolidada desde 2017.

Mediação escolar e cultura de paz. Com trabalhos desenvolvidos pelas escolas para atuar com projetos de perspectiva da não violência.

Em, Fortaleza, há, em cada escola, comissões de proteção e prevenção à violência contra criança e adolescente e medida, segundo ela, será expandida para as escolas do interior

Impacto do bullying e o papel da escola

A situação vivenciada em Sobral é complexa e por isso não tem respostas fáceis. Para prevenir e evitar esse tipo de ocorrência, um dos caminhos, apontam estudiosos ouvidos pelo Diário do Nordeste, as ações precisam ser contínuas.

As iniciativas de prevenção às situações de violência, reforça a psicopedagoga e integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (Nucepec), Ticiana Santiago Sá, não devem ocorrer somente “em uma data do calendário escolar”, acrescenta “não só diante de um episódio trágico, mas inclusive é presente no cotidiano com dispositivos contínuos, sistêmicos. Compartilhados de reflexão, de sensibilização, de escuta ativa, de amparo”.

Legenda: Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral Foto: Matheus Ferreira/ SVM

De acordo com ela, é possível que o aluno que atirou já estivesse apresentando indícios da violência sofrida. “O bullying tem raízes profundas. Tanto na forma como ele se manifesta, como na maneira como ele marca a identidade desses sujeitos. Então, a gente tem sim como evitar se a gente conseguir oferecer outras redes de apoio”.

Ela também destaca que é importante perceber que o bullying nas escolas afeta um momento delicado dos estudantes que estão em uma etapa da vida na qual a identidade está em construção, por isso, a prática da violência nesse tempo tem impacto diferente da vida adulta.

Ticiana Santiago Sá Psicopedagoga e integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (Nucepec) “O bullying é uma das formas de violência. Existem muitas que são praticadas na escola, a violência da própria escola ou a negligência de alguns desses papeis. Entender o quanto que para um adolescente sofrer isso é impactante nessa identidade e o quanto que ele ainda não tem uma regulação sócio emocional para conseguir administrar essa situação de outra forma, que não seja, muitas vezes, reproduzindo essa violência e amplificando-a”.

Sobre as providências, destaca ela, é necessário:

Ter continuamente trabalhos com as competências socioemocionais, envolvendo a participação, escuta ativa, escuta representativa. Ações com arte, cultura

Campanhas de conscientização com os grêmios estudantis, com os diretores de turma e as próprias famílias;

Ter programas e projetos regulares e contínuos, equipe multidisciplinar, socialização de vivências, de experiências, não só de conteúdo, instrução e “aula tradicional”;

Além disso, diante de conflitos como esse que chegou ao extremo, Ticiana reforça que, depois de escutar as pessoas envolvidas no caso, é preciso sair do binômio vítima e agressor e ouvir.

Ticiana Santiago Sá Psicopedagoga e integrante do Núcleo Cearense de Estudos e Pesquisa sobre a Criança (Nucepec) “Todos aqueles que passaram por essa experiência tem um potencial de comprometimento na saúde mental. Às vezes a gente olha pro aluno que é mais inquieto. Mais questionador. Mas aquele está isolado, aquele que está sem uma rede de apoio, sem o suporte. Mais fragilizado, ele vai ter também dificuldade. Então é ouvir, orientar. É oferecer recursos de elaboração das experiências e aí nesse sentido a arte, a cultura, o corpo, o movimento”.

Problema social dentro da escola

A violência é um problema social e episódios como esse, avalia o coordenador do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência (Covio), da Universidade Estadual do Ceará (Uece), o sociólogo Geovani Jacó, evidencia que a escola não está isolada e, muitas vezes, reflete conflitos oriundos da própria escola e de fora dela.

Ele também destaca pontos de atuação efetiva:

Intensificar a política de prevenção à violência, cuidando dos conflitos. Desenvolver práticas de mediação de conflito como técnicas de comunicação não violenta dentro das escolas;

Técnicas de escuta como forma de proteção do indivíduo, como forma de prevenção dos conflitos, para que ele não evolua para a práticas mais complexas;

As ações de prevenção e combate à violência precisam ser ações de Estado, e, como efeito, serem adotadas pelas gestões em cada escola;

O presidente do Sindicato dos Professores e Servidores da Educação e Cultura do Estado e Municípios do Ceará (Apeoc), Anízio Melo, também destaca que “a violência nas escolas se manifesta como um reflexo de todas as mazelas sociais vivenciadas pelos estudantes e pelos profissionais da educação”.

O representante sindical também aponta ações específicas:

Necessidade urgente de garantir suporte de profissionais como psicólogos e assistentes sociais na educação básica;

Profissionais formados em licenciaturas precisam de uma formação que os tornem capazes de perceberem esses comportamentos para que possam intervir e ajudar na prevenção da violência em todas as suas manifestações dentro das escolas;

As escolas precisam estar integradas às suas comunidades por meio do esporte e da cultura.

Violência armada

As escolas não estão isentas da presença e do problema da proliferação de armas e a violência armada. “Essa tragédia que aconteceu em uma escola de Sobral não é um caso isolado. O que nós estamos percebendo hoje é um movimento coletivo que tem evidenciado uma tragédia social que é decorrente da intensificação do armamento da população”, afirma Geovani Jacó.

Legenda: Escola de Ensino Médio de Tempo Integral Professora Carmosina Ferreira Gomes Foto: Matheus Ferreira/SVM

No caso de Sobral, a arma utilizada pelo adolescente no ataque era de um atirador esportivo. Mas ainda não há detalhes de como a arma chegou à residência do estudante. Uma das possibilidade investigadas é que o pai do adolescente tenha comprado de forma ilegal o armamento.

Para o sociólogo e pesquisador do Covio, Geovani Jacó, a ação violenta tem conexão com o incentivo à compra indiscriminada de armas, na qual a percepção de parte da sociedade, é de que “combater à violência é uma estratégia individual e não de uma perspectiva de segurança pública”.

Essa perspectiva na qual a resolução de conflitos se dá por meio da ação individual de pessoas armadas, destaca ele “é muito perigosa”. Além disso, reforça, o acesso “fácil” às armas torna a sociedade vulnerável a situações propícias à violência.

Geovani Jacó Sociólogo e coordenador do Laboratório de Estudos da Conflitualidade e Violência (Covio) da Uece “Isso se amplia para a resolução dos conflitos interpessoais entre vizinhos, entre desconhecidos. Isso faz com que a sociedade se torne refém da violência, vulnerável porque a arma não significa que você está protegido”.

Giovani também reitera que “Isso afeta o cotidiano da escola já que ela é a caixa de ressonância da sociedade. Aumentando as práticas de violência dos crimes na sociedade, também vai acontecer isso dentro da escola. É uma questão interna e externa. Interna da gestão dos conflitos nas escolas, como também externa ao ser o reflexo dessa dinâmica que a resolução dos conflitos está tombando na sociedade pela disseminação das pessoas armadas”.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil