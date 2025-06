Novo voo com deportados dos EUA chega a Fortaleza com 109 brasileiros

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou a Fortaleza neste sábado (7). Ao todo, desembarcaram 109 repatriados, incluindo uma criança, e 76 delas foram para Belo Horizonte em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

As demais seguiram para o destino a partir da capital cearense, segundo informações da Secretária dos Direitos Humanos do Ceará (Sedih).

Entre os deportados, cinco brasileiros foram conduzidos pela Polícia Federal, suspeitas de terem mandados de prisão em aberto no Brasil, segundo o g1.

A operação estava prevista para a última sexta-feira (6), com 120 brasileiros, mas o voo foi adiado por problemas técnicos no avião, de acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).

Desde o começo do ano, o Brasil já havia recebido 783 pessoas deportadas dos Estados Unidos, chegando a 892 repatriados com o voo deste sábado.

O Governo Federal tem mobilizado equipes para realizar a recepção humanitária dos repatriados, com apoio logístico para o deslocamento até o destino final, distribuição de lanches e kits de higiene, realizar atendimentos de saúde e suporte psicossocial, além de estabelecer contato com familiares.

Quando necessário, também é oferecido acolhimento temporário. "O objetivo é garantir um acolhimento digno e humanizado aos cidadãos que retornam ao Brasil", afirma comunicado do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Operação de acolhimento

A Pasta coordena a ação, realizada em parceria com os Ministérios da Saúde (MS), do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), das Relações Exteriores (MRE), da Defesa (MD) e da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Também há participação da Polícia Federal, dos governos estaduais e das concessionárias aeroportuárias Fraport Brasil e BH Airport. O Ministério ainda afirma que a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) disponibiliza passagens rodoviárias para o deslocamento interestadual dos repatriados.

No Ceará, a Sedih informa que os repatriados contam com apoio e articulação da equipe multidisciplinar do Programa Estadual de Atenção ao Migrante, Refugiado e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que conta com Posto Avançado de Atendimento Humanizado ao Migrante (PAAHM) no Aeroporto de Fortaleza.