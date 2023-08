Novo desenho urbano de Sobral atrai população para parques e áreas verdes

O bem-estar de uma cidade passa por existir nela a possibilidade de ocupar seus espaços em segurança e desfrutar de suas áreas verdes. Em Sobral, a requalificação de parques urbanos e a construção de praças e corredores verdes têm aproximado cada vez mais a população do prazer de viver a cidade. Este novo desenho urbano é tema da série de reportagens “Cidade em Festa: especial Sobral” publicada pelo Diário do Nordeste, por ocasião dos 250 anos de história do município.

Nos últimos seis anos, o Sobral recebeu mais de 50 praças e seis parques urbanos, de acordo com a Secretaria do Urbanismo, Habitação e Meio Ambiente de Sobral (Seuma). Parques como Sinhá Saboia, Parque Pajeú, Parque da Estação e Lagoa da Fazenda fazem parte desse novo desenho urbano que inspira a população a ocupar os espaços de lazer em busca de qualidade de vida e sociabilidade.

“A gente percebe, claramente, uma relação mais saudável da população com esses espaços”, observa Marília Ferreira Lima, Secretária da Seuma. “No final da tarde, as pessoas estão circulando nos parques, estão caminhando, andando de bicicleta, fazendo piquenique. É uma relação mais saudável. Ao mesmo tempo, isso tem estimulado que elas peçam a criação desses espaços em outros bairros”, avalia.

Cinturão verde

Ao desenho urbano de Sobral se delineiam corredores verdes que fazem parte do plano de arborização da cidade. Em vias principais, esses corredores foram implementados com espécies nativas de vegetação. “A gente tem uma cidade mais verde. Sobral é uma cidade bastante quente, com temperaturas elevadas, mas a gente já sente, com o corredor verde que já está há mais tempo, com árvores maiores, uma diferença significativa”, considera Marília Ferreira.

Legenda: Parque Sinhá Saboia: projeto contempla preservação do meio ambiente e melhoria da qualidade de vida Foto: Divulgação

De acordo com a secretária, já foram implantados cinco corredores verdes, e a meta é chegar a mais de 10 em toda a cidade. Além disso, como parte do plano de arborização, os moradores estão sendo estimulados a plantar mudas em casa. "Temos aqui um banco de mudas. Temos trabalhado bastante a educação ambiental, com o intuito de conscientizar as pessoas de que o processo de arborização também é uma responsabilidade pessoal", destaca a gestora.

Soluções baseadas na natureza, como os jardins filtrantes, também estão sendo colocadas em prática na cidade para a construção desse novo desenho verde. “No Parque Pajeú e no Parque da Cidade, nós temos o que a gente chama de jardins filtrantes, que é um sistema que filtra naturalmente, baixando bastante os níveis de poluição dos afluentes que deságuam no riacho Pajeú. Temos buscado absorver uma nova visão de como trabalhar esses espaços públicos a partir das soluções baseadas na natureza”, completa a Secretária.

Cidade em Festa

