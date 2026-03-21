Nove banhistas são salvos de afogamento em um único dia no Poço da Draga, em Fortaleza

Nove pessoas foram resgatadas de afogamento em um único dia na região da Praia do Poço da Draga, em Fortaleza.

Os salvamentos foram registrados nessa sexta-feira (20) e realizados pelos guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático (ISA), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF).

De acordo com os agentes, foram registradas sete ocorrências envolvendo vítimas em situação de risco no mar.

“Graças à atuação rápida e eficiente dos guarda-vidas, todas as nove pessoas foram resgatadas com sucesso, sem registro de óbitos no local”, informou a GMF.

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ÁREA DE RISCO

A GMF reforçou que a área do Havaizinho requer atenção redobrada por parte dos frequentadores, em razão das condições do mar e de pontos considerados de risco.

“A instituição também alerta para o perigo de pular da ponte existente na região, prática que pode resultar em acidentes graves”, pontuam os agentes.

Vale ressaltar que a Ponte Velha está interditada por risco de desabamento desde 2023.

ATENDIMENTOS

Os guarda-vidas da Inspetoria de Salvamento Aquático atuam de domingo a domingo, no horário de 8h às 17h, da Barra do Ceará ao Náutico, realizando ações preventivas e atendimentos de emergência na orla da capital.