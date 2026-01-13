Mulher tem cachorros atacados por pitbull e é agredida pelo dono do animal

Uma mulher de 29 anos teve três cães atacados por um pitbull que estava sem coleira e, em seguida, foi agredida pelo dono do animal, no domingo (11), no município de Ubajara (CE), na região da Serra da Ibiapaba.

A vítima, Elaine Rodrigues, relatou o caso em entrevista ao Diário do Nordeste e afirmou que registrou Boletim de Ocorrência após sofrer lesão no dedo durante a confusão.

Segundo Elaine, ela passeava com os cachorros da residência em que ela trabalha — dois da raça Jack Russell e uma cadela sem raça definida — quando retornava para deixar os animais na casa.

Uma câmera de segurança da residência onde Elaine trabalha registrou parte da ocorrência. Ao chegar próximo ao imóvel, um vizinho que havia se mudado recentemente para o local abriu o portão de casa, momento em que o pitbull fugiu pela rua e avançou contra os animais de pequeno porte.

Homem torceu mão de Elaine

Elaine contou que tentou conter o pitbull para evitar que os cães fossem mordidos e criticou a atitude do tutor por permitir que o animal saísse sem coleira. De acordo com o relato, após a discussão, o homem se aproximou de forma agressiva, apontou o dedo no rosto dela e, ao ser afastado, torceu a mão de Elaine, provocando lesão no tendão de um dos dedos.

A vítima afirmou que o esposo dela estava no local, mas não interveio por ter trauma após já ter sido atacado por um pitbull em outra ocasião.

Apesar do ataque, os cães sofreram apenas ferimentos leves. Elaine destacou que conseguiu evitar consequências mais graves ao segurar o pitbull pelo pescoço, mesmo se colocando em risco.

O B.O foi aberto junto de Auto de Exame de Corpo Delito na Delegacia Municipal de Ubajara, que deve apurar as circunstâncias da agressão e a responsabilidade do tutor do animal.