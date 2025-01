Mulher cai e quebra a perna ao tentar tirar foto em 'Véu de Noiva' do Açude Orós; veja resgate

Uma mulher caiu e quebrou a perna esquerda ao tentar tirar uma foto no "Véu de Noiva" formado pela saída da água na válvula dispersora da barragem do Açude Orós, na tarde dessa quarta-feira (15).



Homens do 1º Grupamento de Bombeiros Civis de Orós foram acionados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para realizar o resgate da vítima.

Veja o resgate:

Reginaldo da Silva, 50, comandante do grupamento, contou que a mulher entrou em uma área que não permite acesso de pessoas não autorizadas.

"Ela ultrapassou uma mureta que não podia ser passada. Ela escorregou no lodo e quebrou a perna. Se ela tivesse caído uns 30 centímetros do local que ela escorregou, a altura era de quase quatro metros. Seria pior", explicou Reginaldo.

Foram quatro homens que atuaram no salvamento. Após imobilizar a vítima na prancha de resgate, eles utilizaram cordas para retirar ela do local do acidente.

De acordo com informações dos bombeiros civis, após o resgate, a jovem foi levada ao Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa, em Orós. E, em seguida, transferida para um hospital em Juazeiro do Norte (CE).