Motoristas de ônibus fazem paralisação e fecham Terminal do Papicu

Motoristas de ônibus paralisaram as atividades e fecharam o Terminal do Papicu, em Fortaleza, para pedir melhores condições salariais para a categoria. Os trabalhadores convocaram o ato por volta das 9h desta quarta-feira (8).

A manifestação foi confirmada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro-CE). Segundo motoristas, as negociações salariais junto ao patronal, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus), estão paradas, pois não foi chegado a um acordo.

A paralisação durou aproximadamente 1h, até pouco depois das 10h30. O movimento no terminal já é normal, com poucas filas para entrada em coletivos.

Leia a nota do Sindiônibus na íntegra:

O Sindiônibus comunica que na manhã desta quarta-feira (08), o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Ceará (Sintro-CE) dirigiu uma paralisação de veículos no Terminal do Papicu. A ocorrência iniciou às 9h20 e durou aproximadamente 1 hora. Ao fim da paralisação, a frota de ônibus voltou a circular normalmente.

No momento econômico desafiador que atravessa o país, especialmente o setor de transporte, altamente impactado pela alta descontrolada dos preços dos combustíveis, o Sindiônibus busca em negociação com o Sintro-CE uma alternativa responsável diante da momentânea incapacidade das empresas de conceder aumentos salariais.

Com o objetivo de dar segurança aos funcionários e alguma estabilidade às empresas para manter o serviço de transporte e seus postos de trabalho, foi proposto garantir por seis meses a manutenção da Convenção Coletiva de Trabalho que venceu em 31 de maio de 2022, com todos os benefícios nela previstos. A expectativa é que a partir de novembro de 2022, as reivindicações do Sintro-CE sejam reavaliadas em um cenário mais favorável, que permita avanços salariais sustentáveis.

O diálogo estava em andamento e foi suspenso pela recusa do sindicato dos trabalhadores em aceitar a proposta. O Sindiônibus conta com a compreensão do Sintro-CE de que essa é a alternativa que pode trazer segurança às empresas e seus trabalhadores neste momento.

O Sindiônibus reitera que está sempre aberto ao diálogo e repudia qualquer ato que impeça o deslocamento da população.