Morre mãe do ex-prefeito José Sarto, Maria Alice, aos 96 anos

A mãe do ex-prefeito de Fortaleza, José Sarto, morreu nesta quarta-feira (14). Maria Alice Nogueira de Oliveira tinha 96 anos. Nas redes sociais, o ex-gestor lamentou a morte da matriarca.

“Hoje, minha amada mãezinha descansou. Ela viveu lúcida e ativa por quase um século. Ensinou-me, pelo exemplo, os melhores valores que um ser humano pode e deve carregar na vida, publicou Sarto.

Ele ainda complementou: “A você, mamãe, toda a minha gratidão. O céu se alegra com a sua chegada. Vá em paz e interceda por nós”.

Velório e sepultamento

O velório acontecerá nesta quinta-feira (15), na Funerária Ethernus (Rua Padre Valdevino, 1688 - Aldeota), às 8h. Uma misa será realizada às 14h30.

Às 15h30 será a saída para o sepultamento, que se dará no cemitério São João Batista. A cerimônia de sepultamento está marcada para 16h30.