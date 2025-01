Morre Erasmo Ruiz, professor da Uece pioneiro no estudo da Tanatologia no Ceará

Morreu, nesta quinta-feira (30), o psicólogo, tanatólogo, professor e pesquisador Erasmo Miessa Ruiz, aos 62 anos. Professor da Universidade Estadual do Ceará (Uece) há 27 anos, Erasmo foi pioneiro nos estudos da tanatologia do Ceará e se tornou referência nacional na área. Nos últimos meses, ele estava em tratamento contra um câncer. A causa da morte não foi divulgada pela família.

Em nota de pesar publicada no perfil de Erasmo no Instagram, a filha do professor, Carmen Ruiz, destacou o quanto o pai gostava de compartilhar conhecimento também nas redes sociais, que Erasmo usava como espaço de diálogo e aprendizado. Com frequência, o professor publicava no Instagram textos e vídeos com reflexões sobre vida, morte, luto, amor, arte e questões sociais importantes na contemporaneidade. Na rede, ele era acompanhado por mais de 40 mil pessoas.

"Papai amava postar aqui no Instagram dele, amava ver esse mundo de likes e visualizações, amava mostrar um pouco do trabalho incrível dele e, principalmente, amava ajudar as pessoas", destacou Carmen.

Ruiz se formou em psicologia pela Universidade de São Paulo (USP) em 1989 e, após a graduação, cursou um mestrado em Educação na Universidade Federal de São Carlos (Ufscar) e um doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Entre as diversas contribuições relevantes para a área da saúde, ele foi consultor da Política Nacional de Humanização do Ministério da Saúde (PNH/MS) e coordenou cursos e pesquisas sobre Cuidados Paliativos no Ceará.

Atualmente, ministrava aulas nos cursos de graduação em Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Enfermagem e Medicina e era vice-coordenador do curso de Terapia Ocupacional da Uece. Também lecionava no mestrado profissional de Ensino na Saúde da instituição.

A Uece divulgou uma nota de pesar lamentando a partida do docente e ressaltando a inteligência, alegria e bom humor de Erasmo, que era muito querido na comunidade acadêmica.

"A Universidade se faz de pessoas, e todas elas são importantes. Cada vez que a comunidade acadêmica 'perde' uma delas, o primeiro sentimento é o de lamento. O segundo passo deve ser sempre o de celebrar a alegria de ter estado junto. O professor Erasmo Ruiz será lembrado como alguém que marcou muitos alunos e profissionais, a quem inspirou; colegas que conviveram com sua inteligência, alegria e humor fino; leitores que receberam os livros que produziu e ajudou a publicar, além de centenas de pessoas que passaram por uma perda dolorosa, mas a quem ele ensinou a lidar com o luto, em seus estudos e projetos sobre tanatologia. Um mestre nunca morre: suas palavras continuam ecoando naqueles que com ele aprenderam a semear novos caminhos", diz parte do comunicado.

O Sindicato de Docentes da Uece (Sinduece) também publicou uma nota de pesar, destacando a atuação sindical de Erasmo e "sua fina capacidade de aliar o pessimismo a inteligência, como um nato apreciador de Gramsci".

"Além de um ser humano singular, Erasmo era um dedicado docente, psicólogo e sindicalista, múltiplas faces que ele exercia com maestria. Hoje, torna-se para nós uma saudade irreparável: de um amigo insubstituível, parceiro de conversas, um mestre, um guia e um pai amoroso. Sua partida nos deixa um vazio imenso, mas também a certeza de que seu legado seguirá vivo em cada conquista que celebrarmos", destaca a nota.

Nas redes sociais, diversos alunos, colegas de profissão e amigos lamentaram a partida do professor, que tem recebido uma série de homenagens. Uma delas partiu do grupo "Sobreviventes Enlutados", voltado para a prevenção do suicídio e o apoio às famílias que perderam entes queridos.

"Sua paixão pela psicologia e dedicação ao ensino são verdadeiramente inspiradoras. Agradecemos não apenas pelo conhecimento que compartilhou, mas também pela empatia e apoio que sempre demonstrou. O impacto que o senhor teve em nossas vidas é imensurável e levaremos seus ensinamentos conosco sempre. O senhor se foi, mas o seu legado ficará para sempre", diz uma publicação do grupo.

"Lidar com a morte é uma forma de potencializar a existência"

Durante as últimas décadas, Erasmo Ruiz se dedicou a ajudar as pessoas a lidarem melhor com a morte para viver uma vida mais plena, fosse por meio da docência ou do apoio a grupos de apoio e pesquisa.

Em entrevista ao Diário do Nordeste em outubro de 2023, o professor comentou a importância da tanatologia, área da ciência que estuda a morte e seus impactos sociais. "Aprender a lidar com a morte é uma forma de potencializar a sua existência, porque você entende que ela é efêmera", destacou, à época.

O professor defendia que essa aprendizagem deveria ser estimulada especialmente nos cursos de saúde, como Psicologia, Enfermagem e Medicina, como modo de formar profissionais mais humanos e preparados para lidar com a dor dos pacientes.

Erasmo Ruiz deixa esposa, filha e um grande legado para a comunidade científica cearense. Ele está sendo velado nesta sexta-feira (31), na Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém, na Cidade 2000. Às 13h, haverá um culto em sua homenagem. O sepultamento ocorre no Cemitério Parque da Paz, às 16h.