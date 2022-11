Metrô e VLT de Fortaleza, Sobral e Cariri serão liberados gratuitamente em dias do Enem

O serviço de transporte de Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) e do Metrô de Fortaleza, Sobral e Cariri irão funcionar gratuitamente durante os dias de aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A governadora Izolda Cela anunciou a informação nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (11). Os alunos devem ficar atentos aos horários dos serviços: das 10h30 às 14h30 e das 15h30 às 19h30.

"A medida, que também vale para o VLT, visa facilitar o deslocamento da nossa população que realizará a prova neste e no próximo domingo (20/11). Neste ano são mais de 220 mil cearenses inscritos no exame. Uma ótima prova a todas e a todos!", declarou Izolda Cela em rede social.

Fortaleza terá 50 ônibus extras no primeiro domingo de Enem

Com a previsão de aumento do fluxo de passageiros, cenário comum aos dias de prova do Enem, Fortaleza contará com 50 ônibus a mais no primeiro dia de prova, no próximo domingo (13). Os veículos sairão de todos os terminais de integração da cidade.

De acordo com a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), os veículos extras começarão a circular às 10h e encerrarão as atividades às 20h do domingo, uma hora após o término das provas, previsto para as 19h.