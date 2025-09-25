Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Escrito por
Gabriela Custódio gabriela.custodio@svm.com.br
Ceará
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Legenda: A lei prevê a possibilidade de serem criados organismos de políticas para as mulheres, como uma secretaria, com o objetivo de promover a defesa desse público.
Foto: Fabiane de Paula

Sancionada na última quinta-feira (18), a lei número 15.214 criou um dispositivo para reconhecer os municípios brasileiros de destaque na promoção de políticas públicas voltadas para o bem-estar das mulheres. O texto, publicado no Diário Oficial da União (DOU) na sexta-feira (19), cria o Selo Cidade Mulher, que vai levar em consideração aspectos como o combate à discriminação e a participação ativa das mulheres nessas iniciativas.

A iniciativa teve origem a partir do Projeto de Lei  (PL) 2.549/2024, de autoria da deputada Nely Aquino (Podemos-MG), que foi aprovado no Senado no final de agosto. A adesão dos municípios às políticas para mulheres será avaliada pelo cumprimento e pelo engajamento na efetividade dessas medidas, considerando cinco critérios. São eles:

  1. A busca pela igualdade efetiva entre mulheres e homens, em todos os âmbitos;
  2. O combate a todas as formas de discriminação;
  3. A universalidade dos serviços e dos benefícios ofertados pelo Estado;
  4. A participação ativa das mulheres em todas as fases das políticas públicas;
  5. A transversalidade como princípio orientador de todas as políticas públicas.

A banca avaliadora vai levar em conta a efetividade dos benefícios que essas políticas públicas terão para melhorar as condições de vida e o bem-estar das mulheres.

Além disso, os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais lançado em 2007 para a implementação de políticas públicas integradas em todo o território nacional.

Veja também

teaser image
Segurança

A cada dia, em média, 68 mulheres denunciaram ser vítimas de violência doméstica no Ceará em 2025

teaser image
Projeto Elas

Da infância à velhice, onde começam as violências contra a mulher?

O combate à exploração sexual de meninas e adolescentes e ao tráfico de mulheres também será um aspecto avaliado, além da promoção dos direitos humanos das mulheres em situação de prisão.

A lei também prevê a possibilidade de serem criados organismos de políticas para as mulheres, como uma secretaria, com o objetivo de promover a defesa desse público.

O Poder Executivo vai publicar o regulamento sobre o número de selos a ser conferido anualmente e os critérios da pontuação avaliativa dos municípios.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033
Ceará

Avanço no saneamento: Ceará mira cobertura total de esgoto até 2033

Projeto aposta em inovação tecnológica e conscientização da população para transformar o cenário do saneamento no Estado

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Três mulheres de idades diferentes atravessam a rua no centro de Fortaleza.
Ceará

Lei cria selo para premiar municípios de destaque em políticas pública para mulheres

Os municípios devem ser signatários do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, acordo entre os governos federal, estaduais e municipais para a implementação de políticas públicas integradas

Gabriela Custódio
Há 1 hora
Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação
Ceará

Unifor lança ebook gratuito com foco em carreiras da Comunicação

Material disponível para baixar contempla as áreas de Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Cinema e Audiovisual, Marketing e Design.

Agência de Conteúdo DN
Há 1 hora
Imagem mostra entrada do Campus Itaperi da Universidade Estadual do Ceará, com um prédio branco e azul à esquerda e a placa de sinalização ao centro.
Ceará

TJ nega pedido para suspender seleção de professores da Uece, mas exige cronograma para concurso

Em 2024, censo feito pela universidade mostrou déficit de 482 professores

Redação
Há 1 hora
Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza
Ceará

Ventilador pega fogo e assusta alunos em escola de Fortaleza

Equipamento apresentou falha elétrica em sala de aula

Bergson Araujo Costa
24 de Setembro de 2025
Anta no Zoológico Municipal Sargento Prata.
Ceará

Zoológico de Fortaleza recebe 17 animais do Pará

Eles passarão por quarentena e cuidados veterinários antes de serem apresentados à população

Redação
24 de Setembro de 2025
Imagens mostram grande parte do teto que desabou em razão da forte ventania.
Ceará

Teto de ginásio desaba após 'ventos fortes' em Pacatuba

Prefeitura afirma que espaço já estava isolado por risco de desabamento

Lucas Monteiro
24 de Setembro de 2025
Indígenas do povo Tapeba.
Ceará

Demarcação física do território Tapeba, em Caucaia, chega ao fim nesta semana; entenda processo

Esta é a última das quatro terras indígenas do Ceará demarcadas em acordo de cooperação técnica firmado em 2023

Redação
24 de Setembro de 2025
A foto mostra a estudante Isabelly Lima segurando um troféu e uma medalha, ambos relacionados às Olimpíadas da Água 2025. O troféu indica que ela ganhou o 1º lugar na categoria Redação. Há sacolas ao fundo, ela está em uma quadra de uma escola.
Ceará

Aos 11 anos, filha de costureira de Fortaleza é 1º lugar nacional nas Olimpíadas da Água

Ceará também foi destaque com o maior número de participantes do país na competição

Clarice Nascimento
24 de Setembro de 2025
Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal
Ceará

Pesquisa da Unifor revoluciona tratamento da dor orofacial com proteína vegetal

Estudo explora novas rotas de administração farmacológicas

Agência de Conteúdo DN
24 de Setembro de 2025
Mulher de cabelos longos e castanhos, usando um cocar indígena feito de penas e cordões, sorri em frente a uma parede amarela. Na parede está escrita em letras azuis a frase: 'É preciso olhar o passado para viver o futuro
Ceará

Mais de 200 escolas indígenas, quilombolas e rurais do CE podem mudar de nome após lei nacional

Em vigor desde quinta-feira (18), lei permite que as comunidades escolham as próprias denominações para homenagear figuras importantes

Milenna Murta* e Theyse Viana
24 de Setembro de 2025
Imagem de um ônibus de Fortaleza para matéria sobre princípio de incêndio em ônibus.
Ceará

Ônibus tem princípio de incêndio em Fortaleza

Passageiros da linha 806 foram retirados do veículo

Redação
23 de Setembro de 2025
Três trabalhadores de manutenção de estradas à noite aplicam uma substância branca com preto no asfalto. Eles usam roupas de alta visibilidade e protetores auriculares. Um caminhão com cones de trânsito e luzes fortes está ao fundo, iluminando a cena. A rua tem faixa vermelha na borda e sinais de trânsito visíveis.
Ceará

'Zebra': nova sinalização é implantada em ciclovia de Fortaleza

Dispositivo separador tem o objetivo de garantir mais segurança na malha cicloviária

Matheus Facundo
23 de Setembro de 2025
Foto do cearense João Davi de Morais, que esteve na Assembleia Geral da ONU.
Ceará

Cearense é único jovem embaixador da América do Sul na Assembleia Geral da ONU

O jovem de Fortaleza apresentou um projeto no evento, em Nova York, sobre uma creche da periferia da Capital cearense

Redação
23 de Setembro de 2025
Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará
Ceará

Idoso perdido por cinco dias é resgatado em mata no Ceará

Homem tinha problemas de visão e se perdeu no trajeto entre hospital e a própria residência

Geovana Almeida*
23 de Setembro de 2025
Um catador de materiais recicláveis, vestindo camisa laranja e boné, coloca um grande saco de lixo preto em um triciclo de carga. Na lateral do triciclo, um painel laranja divulga o projeto
Ceará

Projeto de coleta seletiva por aplicativo feita por catadores de Fortaleza é suspenso

A Prefeitura afirma que o programa Re-Ciclo está em processo de renovação contratual e que não houve recolhimento dos triciclos

Clarice Nascimento
23 de Setembro de 2025
Imagem mostra passageiros subindo em ônibus no Terminal do Papicu, em Fortaleza.
Ceará

Fortaleza registra queda de 79% nos assaltos a ônibus em 2025

Dados são referentes de janeiro a agosto deste ano em comparação com 2024

Beatriz Rabelo e Gabriela Custódio
22 de Setembro de 2025
Terminal de ônibus José de Alencar
Ceará

Projeto muda nome do Terminal José de Alencar, em Fortaleza; entenda

Proposta foi aprovada pelos vereadores em discussão única, na quinta-feira (18)

Redação
22 de Setembro de 2025
Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza
Ceará

Carro capota em dunas de Canoa Quebrada e vídeo viraliza

Mais um acidente em dunas no município, sendo este o segundo em menos de dois dias.

Redação
22 de Setembro de 2025
Montagem de duas fotos: a primeira é de Gabrielly Moreira em uma construção. A segunda, é ela treinando corte de cabelo em um boneco
Ceará

Gabrielly Moreira, modelo morta em Pedra Branca, comemorava fim de curso com amigos, diz padrasto

Bebida alcoólica foi encontrada no local do óbito

João Lima Neto
22 de Setembro de 2025