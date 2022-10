Juazeiro do Norte registra maior chuva para outubro dos últimos 50 anos

O município de Juazeiro do Norte registrou ontem (26) a maior chuva para o mês de outubro dos últimos 50 anos. O levantamento foi realizado pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) a pedido do Diário do Nordeste. Entre a noite de terça-feira e início da manhã desta quarta, choveu o equivalente a 127,7 milímetros.

Até então, o maior volume contabilizado em outubro havia sido registrado em 2011, no dia 17, quando a Funceme anotou precipitações de 75 milímetros.

As chuvas que caem no Sul do Estado decorrem de "um sistema frontal que está se deslocando através do Oceano Atlântico, e que proporciona o aumento da nebulosidade", conforme explica Bruno Rodrigues, meteorologista da Funceme.

Os cinco maiores volumes das últimas 5 décadas, em Juazeiro:

Dia 26 de outubro de 2022 - 127.7 mm

Dia 17 de outubro de 2011 - 75 mm

Dia 27 de outubro de 2009 - 42 mm

Dia 8 de outubro de 2003 - 41.2 mm

Dia 19 de outubro de 1976 - 31 mm

Impulsionado por essa chuva, o volume acumulado ao longo deste mês não apenas já rompeu a média histórica com folga como é o segundo com maior variação percentual do Estado até o momento, atrás apenas da cidade de Ibaretama, no Sertão Central (+3.700%).

Em Juazeiro, a média histórica para outro é de apenas 7,4 milímetros e, até hoje, dia 27, a Funceme já registra o acumulado a 128,8 mm (+1.651,5%). Em números absolutos, o maior acumulado deste mês, no Ceará, é da cidade de Porteiras, também na região do Cariri.

Este município, inclusive, liderou o ranking de chuva das últimas 24 horas, com índice de 76 milímetros. O acumulado médio no mês é de 183.3 mm, mais de 10 vezes superior a normal climatológica para outubro (16.7 mm).

Maiores índices do Ceará

A chuva de quase 130 milímetros registrada em Juazeiro do Norte figura na lista dos dez maiores índices já contabilizados pela Funceme, em outubro, desde a sua fundação, há 50 anos. O ranking é liderado pelo município de Cedro, que no dia 23 de outubro de 2010 registrou pluviometria de 244 milímetros.

Em seguida aparecem as cidades de Cariús (205 mm), Várzea Alegre (152.2mm), e Missão Velha, que ontem, registrou precipitações na ordem de 148 milímetros, tornando-se o quarto maior volume da história para o período.

Dez maiores volumes do Estado:

Cedro, 244mm em 2010

Cariús, 205 mm em 2011

Várzea Alegre, 152,2 mm em 1976

Missão Velha, 148 mm em 2022

Brejo Santo, 136 mm em 2009

Granjeiro, 130 mm em 1984

Jardim, 110 mm em 2001

Quiterianópolis, 102 mm em 1995

Iguatu, 101 mm em 2006

Ararendá, 94 mm em 2018

Estragos

As chuvas registradas em Juazeiro do Norte entre terça e quarta-feira última deixaram estragos no Município. Diversos pontos da cidades tiveram registros de alagamento. O trânsito em importantes vias, com as Avenidas Leão Sampaio, Padre Cícro e Plácido Aderaldo Castelo, ficou comprometido e houve registro de abertura de buracos em algumas ruas.

A Secretaria de Infraestrutura de Juazeiro do Norte disse que apesar dos transtornos "não houve danos graves". A pasta informou, em nota, que pleiteia o valor de US$ 80 milhões para "o custeio municipal de intervenções nessas áreas de alagamento". O recurso viria de empréstimo junto à Corporação Andina de Fomento.

