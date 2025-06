Jovem tem as duas pernas amputadas após ser arrastado por 35 metros por carro; vídeo

Um jovem de 21 anos teve as pernas amputadas depois de cair de moto e ter sido atropelado por um automóvel, nesta sexta-feira (13), em uma via do bairro Campo Alegre, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense.

Identificado como Rogério Rodrigues Carneiro, a vítima fazia manobras empinando a moto, conhecidas como "grau", e movimentos em zigue-zague na Avenida Maria Letícia Leite Pereira.

Ao ver o carro se aproximar em velocidade, ele jogou a moto no canto da via, mas foi atingido e arrastado pelo veículo. Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que a motocicleta, presa debaixo do carro, faz faíscas ao ter contato com o asfalto.

Segundo informações apuradas pelo Sistema Verdes Mares, Rogério Rodrigues tinha ido com um amigo jogar futebol em uma escola da localidade quando tudo aconteceu.

O rapaz foi arrastado por mais de 35 metros pelo automóvel que o atropelou. Um amigo da vítima estava acompanhando ele em outra moto e testemunhou toda a ocorrência.

Rogério foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional do Cariri (HRC), onde foi submetido a uma cirurgia e teve que amputar as duas pernas. Além disso, ele realizou um procedimento cirúrgico no abdômen.

Legenda: Imagens de câmera de segurança flagraram parte do ocorrido, em que a vítima foi arrastada por cerca de 35 metros pelo veículo Foto: Reprodução / Acervo pessoal

O motorista do carro não prestou socorro, mas foi até a delegacia prestar depoimento. Familiares informaram que a vítima permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), entubado.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota, que apura as circunstâncias do episódio, tratado pela pasta como uma colisão.

"O motorista permaneceu no local e o motociclista foi conduzido até uma unidade hospitalar", disse o comunicado da secretaria.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada e colheu informações no local. De acordo com a SSPDS, o caso é acompanhado pela Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

A Polícia Rodoviária Estadual, responsável pela fiscalização da via, foi acionada pela reportagem. Não houve uma manifestação até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma manifestação da corporação.