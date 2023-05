Jaguaribe registra a terceira temperatura mais alta no Brasil com 35.4°C

A cidade de Jaguaribe, no sertão cearense, registrou, na última sexta-feira (19), a 3ª temperatura mais elevada do Brasil. No município, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a máxima chegou a 35.4°C.

Em janeiro deste ano, Jaguaribe liderou o ranking nacional nos dias 2 e 3 de janeiro, com 38,9°C e 38,4°C, respectivamente.

No monitoramento feito na sexta-feira, em outras duas cidades do Nordeste, as temperaturas foram ainda mais elevadas do que em Jaguaribe: em Seridó, no Rio grande do Norte, foi de 36.7°C, e em Balsas, no Maranhão, foi de 35.7°C.

Confira lista com as temperaturas mais elevadas (dia 19/05)

Seridó (RN): 36.7°C

Balsas (MA): 35.7°C

Jaguaribe (CE): 35.4 °C

°C Rio Branco (AC): 35.3°C

São Miguel do Araguaia (GO): 35.3°C

Cuiabá (MT): 35.2°C

Boa Vista (RR): 35.1°C

Benjamin Constant (AM): 35.0°C

Guarantã do Norte (MT): 35.0°C

Padre Ricardo Remetter (MT): 35.0°C

Já em Fortaleza, conforme dados do Inmet, na mesma data, a temperatura máxima chegou a 30.5°C.

Segundo o órgão, as temperaturas (média, mínima e máxima) são medidas diariamente e delas são extraídas as médias do mês. Esses números atrelados a outros que medem, por exemplo, a umidade, a insolação, a velocidade do vento, ocorrência de chuvas servem de referência para a definição do clima nas regiões ou localidades.