Ceará registra temperatura mais alta do Brasil em dois dos 3 dias iniciais de 2023

Nos três primeiros dias iniciais deste ano, em apenas um o Ceará não registrou a mais alta temperatura de todo o País. A cidade de Jaguaribe, no Sertão cearense, liderou o ranking nacional nos dias 2 e 3 de janeiro, com 38,9º Celsius e 38,4ºC, respectivamente.

Nestas duas datas, nenhum outro dos 5.565 municípios brasileiros registrou temperatura superior. Já no dia 1º de janeiro, a cidade de Quarai (RS), liderou, com 40,9ºC. O levantamento foi realizado pelo Diário do Nordeste, com base em informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme explica o meteorologista do Inmet, Flaviano Fernandes, essas altas temperaturas no Nordeste brasileiro devem-se ao período do Verão no Hemisfério Sul. Ainda segundo o especialista, é comum que cidades ao sul desta porção do Brasil registrem temperaturas mais elevadas.

"Janeiro ainda é um mês de transição. Estamos no Verão do Hemisfério Sul, com isso as temperaturas máximas são mais altas, principalmente em dias em que não estiver chovendo, dias de céu claro", pontua. A tendência de forte calor deve se estender, pelo menos, até o fim da primeira quinzena deste mês.

A partir da segunda metade de janeiro as altas temperaturas devem começar, gradativamente, a darem uma trégua. É, neste período, em que o Ceará começa a receber, historicamente, os maiores volumes pluviométricos. Fevereiro marca o início da quadra-chuvosa, período que se estende até maio.

Histórico

As altas temperaturas na cidade de Jaguaribe, em janeiro, já fazem parte da história recente. Nos últimos 8 anos o Inmet tem registrado ondas de calor no município cearense. Neste recorte temporal, o recorde foi verificado em 8 de janeiro de 2012, quando os termômetros marcaram 40,6ºC.

Quatro dias depois, o Inmet marcou 39,8º Celsius em Jaguaribe e, dois dias antes, ou seja, em 10 de janeiro, os termômetros registram 39,7ºC. Foram essas as três mais altas temperaturas registradas, em Jaguaribe, nos últimos 8 anos.

40,6°C - 08/01/2012

39,8°C - 12/01/2012

39,7°C - 10/01/2012

39,5°C - 30/01/2013 e 04/01/2012

39,3°C - 13/01/2013 e 04/01/2019

39,2°C - 17/01/2015

39,1°C - 16/01/2010

39,0°C - 25/01/2017

38,9ºC - 02/01/2023

38,4ºC - 03/01/2023

Risco à saúde

O médica Luana Barbosa adverte para os riscos das altas temperatura. A profissional da saúde destaca que populações expostas ao forte calor em dias prolongados podem apresentar cansaço, fadiga e indisposição, por exemplo.

"Neste cenário, é possível que haja maior perda de água no corpo, então a importância de repor. Caso contrário, essa desidratação pode ser associada a um déficit cognitivo, à atenção, memória", explica Luana Barbosa.

A orientação é intensificar a ingestão de líquidos, bem como optar por alimentos que tenham alta concentração de água, como as frutas e proteger-se do sol com óculos, boné e sombreiros. "Usar protetor solar ao longo de todo o dia e evitar atividades físicas ou esforços acentuados nos horários entre 10h às 15h" também é recomendado, conclui a médica.

