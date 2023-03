Incêndio atinge prédio residencial no bairro Aldeota, em Fortaleza

Um edifício residencial localizado na Rua Barão de Aracati, na Aldeota, em Fortaleza, foi tomado por uma cortina de fumaça espessa na manhã desta quarta-feira (8). Isso porque um apartamento no quinto andar do prédio pegou fogo.

Não se sabe ainda exatamente o que provocou o incêndio, apenas que danos também foram registrados em outro andar do prédio. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará foi acionado e equipes estão no local para conter a situação.

Por enquanto, não há vítimas. A região está isolada.

Legenda: O incêndio foi registrado na manhã desta quarta-feira (8). Foto: VCRepórter

Mais informações em instantes.