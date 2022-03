Incêndio atinge hospital particular no Benfica após cigarro ser deixado em cima de colchão

Um incêndio atingiu dois andares de um hospital no bairro Benfica, na manhã de terça-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado e o fogo controlado horas depois. Uma alta coluna de fumaça foi registrada por moradores da região. Ninguém ficou ferido.

Por volta de 9h30, bombeiros civis começaram o combate ao fogo com o uso do sistema preventivo contra incêndios do próprio prédio.

O incêndio foi ocasionado por um cigarro deixado em cima de um colchão em um dos dormitórios dos pacientes psiquiátricos. O fogo atingiu camas, o teto com luminárias e paredes.

Sem feridos

Em nota, o Hospital Nosso Lar informou que o incidente foi prontamente controlado pelos bombeiros e não houve feridos.

"As causas serão investigadas pelo hospital e pelas autoridades competentes", disse a direção do hospital em comunicado.