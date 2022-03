Falha em subestação da Enel deixa parte dos moradores sem energia na Grande Fortaleza

Moradores de alguns bairros da Região Oeste de Fortaleza e de Caucaia ficaram sem energia elétrica no início da manhã desta terça-feira (29). A Enel Distribuição Ceará informou que um problema causou a queda do fornecimento nas localidades.

Bairros como Jacarecanga, Cristo Redentor, Monte Castelo e Conjunto Ceará seguem com o fornecimento de energia cortado.

Conforme a companhia, uma falha na subestação Pici II provocou a interrupção do fornecimento de energia nos municípios da Região Metropolitana da Capital. Técnicos estão no local avaliando as causas, enquanto a distribuidora realiza manobras remotas na rede para normalizar o serviço o mais rapidamente.

A empresa informou que a ocorrência iniciou por volta das 5h14 e o abastecimento de energia elétrica foi normalizado para cerca de 80% dos clientes em cerca de 10 minutos depois. A Enel ainda disse o serviço foi totalmente normalizado às 8h44. O número de residências afetadas não foi divulgado pela Enel.

Capital registra transtornos após chuva

O novo temporal que cai sobre Fortaleza desde a madrugada desta terça-feira (29) voltou a repercutir na mobilidade de motoristas e pedestres. Já nas primeiras horas do dia, há relatos de semáforos parados, árvores caídas e alagamentos em ruas e avenidas. Em 24 horas, a Capital registrou ao menos 135,8 mm de chuva.

No cruzamento da Avenida 13 de Maio com Rua Barão do Rio Branco, no bairro de Fátima, um semáforo desligado deixou o trânsito lento e desorganizado entre carros e ônibus coletivos.

Uma árvore caída na Avenida Engenheiro Santana Jr, interditou a via no sentido Cocó. Bombeiros militares já estão no local fazendo a remoção para o retorno da trafegabilidade no local.

O túnel da Avenida Alberto Sá também apresentou novos alagamentos. Motoristas se arriscam em seguir viagem em meio a água da chuva acumulada.

