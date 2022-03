Fortaleza tem alagamentos, queda de árvores e semáforos desligados em novo temporal

O novo temporal que cai sobre Fortaleza desde a madrugada desta terça-feira (29) voltou a repercutir na mobilidade de motoristas e pedestres. Já nas primeiras horas do dia, há relatos de semáforos parados, árvores caídas e alagamentos em ruas e avenidas. Em 24 horas, a Capital registrou ao menos 135,8 mm de chuva.

No cruzamento da Avenida 13 de Maio com Rua Barão do Rio Branco, no bairro de Fátima, um semáforo desligado deixou o trânsito lento e desorganizado entre carros e ônibus coletivos.

Uma árvore caída na Avenida Engenheiro Santana Jr, interditou a via no sentido Cocó. Bombeiros militares já estão no local fazendo a remoção para o retorno da trafegabilidade no local.

O túnel da Avenida Alberto Sá também apresentou novos alagamentos. Motoristas se arriscam em seguir viagem em meio a água da chuva que está acumulada.

Acumulados

Entre as 7h dessa segunda (28), quando Fortaleza registrou a maior chuva do ano, e as 7h desta terça-feira (29), a cidade contabilizou 135,8 mm no posto Caça e Pesca, além de 57,4 mm no posto Messejana.

As informações foram atualizadas às 7h50 pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Ao todo, 64 municípios do Ceará anotaram precipitações no período de 24 horas. Depois de Fortaleza, que teve os maiores volumes, também se destacaram cidades da Região Metropolitana e do Sertão Central e Inhamuns.

Fortaleza (Caça e Pesca) - 135,8 mm

Fortaleza (messejana) - 57,4 mm

Brejo Santo - 42 mm

Acaraú - 40 mm

Fortim - 35 mm

Araripe - 31,4 mm

Maracanaú - 31 mm

Caucaia - 28 mm

Iguatu - 28 mm

Maranguape - 27 mm

Previsão do tempo

Terça - 29/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quarta - 30/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Quinta - 31/03/2022

Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.

Viaduto parcialmente liberado

O viaduto da Oliveira Paiva sobre a BR-116, que está com um buraco causado pela chuva, já está parcialmente liberado para o tráfego de motoristas. Nessa segunda-feira (28), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) esclareceu que o equipamento não corre risco de desabar.

Legenda: Dnit informou que viaduto não corre risco de desabamento Foto: Arnaldo Araújo

No entanto, obras de revitalização serão necessárias no local. Entre 15 a 30 dias, o Dnit fará serviços de terraplenagem, remendos profundos e tapa-buracos, buscando restabelecer as condições normais de trafegabilidade.