Idoso cai em barranco enquanto procurava ovelhas e fratura a perna em Ipaporanga, no Ceará

Um idoso de 65 anos fraturou a perna ao cair em uma mata fechada na subida de uma serra na localidade de Cacimba Nova, na cidade de Ipaporanga, interior do Ceará, na tarde dessa quarta-feira (21). Segundo o filho da vítima, o acidente ocorreu enquanto o homem procurava ovelhas na região.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizaram uma operação que durou cerca de cinco horas. Diversos populares também se mobilizaram na ação.

Assista ao vídeo do resgate

De acordo com o CBMCE, o percurso de resgate teve cerca de 8 km. Devido à dificuldade do trabalho na mata fechada, o idoso foi levado em uma maca e depois transportado na garupa de uma moto.

Ele foi conduzido na ambulância do Samu para o hospital São Lucas, no município de Crateús. Ainda conforme a corporação, a vítima teve uma fratura na perna, com maior lesão no tornozelo, além de dor no estômago, já que órgão sofreu uma pancada durante a queda.