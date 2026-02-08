Diário do Nordeste
Homem cai em cacimba ao tentar salvar galinha e precisa de resgate no CE

Caso aconteceu na última sexta-feira (7), em Guaraciaba do Norte.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem de resgate em cacimba, no interior do Ceará.
Legenda: Os bombeiros realizaram o resgate de homem que caiu em cacimba.
Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros.

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de um homem que caiu em uma cacimba de quase 15 metros de profundidade na noite desse sábado (7). O caso foi registrado no distrito de Mucambo, em Guaraciaba do Norte, no Interior do Ceará, após vítima tentar salvar uma galinha

A equipe foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para um resgate em ambiente confinado. O homem estava consciente e orientado durante o momento do resgate.

No entanto, após avaliação, os socorristas identificaram que a vítima estava com suspeita de fratura no úmero esquerdo, fraturas no tornozelo direito e ferimentos nos joelhos. Ele ainda apresentava lesão lombar e sinais de hipotermia

teaser image
Ceará

Quase 130 cidades do CE registram chuva; veja previsão para domingo e segunda

teaser image
Ceará

Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'

Como ocorreu o resgate?

Devido à profundidade da cacimba, os bombeiros precisaram montar um sistema técnico específico para a operação. O relatório da ocorrência detalhou que a equipe utilizou um tripé com "sistema de redução de força 4×1 indireto", assim como equipamentos próprios para descida e içamento em espaço confinado.

Como a vítima estava em uma cacimba, o resgate precisou ser feito de forma vertical. Após a retirada do homem, foi realizada uma nova avaliação clínica do quadro dele. 

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da base de Guaraciaba do Norte, deu continuidade ao atendimento médico. Ainda não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

