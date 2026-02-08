Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'
Inmet afirmou ainda que risco de corte de energia elétrica e alagamentos.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma atualização para o aviso de chuvas intensas no Ceará, classificando 165 municípios sob o status de alerta amarelo, que representa "perigo potencial". O comunicado passou a valer das 9h50 até as 23h59 deste domingo (8).
De acordo com o órgão, quase todas as regiões do Estado estão sob o aviso, com exceção do Cariri. Para as cidades listadas, a previsão indica chuvas de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.
Embora o risco seja considerado baixo, ainda há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Confira a lista das cidades sob alerta amarelo:
- Acarape
- Acaraú
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Alto Santo
- Amontada
- Antonina do Norte
- Apuiarés
- Aquiraz
- Aracati
- Aracoiaba
- Ararendá
- Araripe
- Aratuba
- Arneiroz
- Assaré
- Banabuiú
- Barreira
- Barroquinha
- Baturité
- Beberibe
- Bela Cruz
- Boa Viagem
- Camocim
- Campos Sales
- Canindé
- Capistrano
- Caridade
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Cascavel
- Catarina
- Catunda
- Caucaia
- Cedro
- Chaval
- Choró
- Chorozinho
- Coreaú
- Crateús
- Croatá
- Cruz
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Ererê
- Eusébio
- Farias Brito
- Forquilha
- Fortaleza
- Fortim
- Frecheirinha
- General Sampaio
- Graça
- Granja
- Groaíras
- Guaiúba
- Guaraciaba do Norte
- Guaramiranga
- Hidrolândia
- Horizonte
- Ibaretama
- Ibiapina
- Ibicuitinga
- Icapuí
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Iracema
- Irauçuba
- Itaiçaba
- Itaitinga
- Itapajé
- Itapipoca
- Itapiúna
- Itarema
- Itatira
- Jaguaretama
- Jaguaribara
- Jaguaribe
- Jaguaruana
- Jijoca de Jericoacoara
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Limoeiro do Norte
- Madalena
- Maracanaú
- Maranguape
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Milhã
- Miraíma
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Morada Nova
- Moraújo
- Morrinhos
- Mucambo
- Mulungu
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Ocara
- Orós
- Pacajus
- Pacatuba
- Pacoti
- Pacujá
- Palhano
- Palmácia
- Paracuru
- Paraipaba
- Parambu
- Paramoti
- Pedra Branca
- Pentecoste
- Pereiro
- Pindoretama
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Potengi
- Potiretama
- Quiterianópolis
- Quixadá
- Quixelô
- Quixeramobim
- Quixeré
- Redenção
- Reriutaba
- Russas
- Saboeiro
- Salitre
- Santana do Acaraú
- Santana do Cariri
- Santa Quitéria
- São Benedito
- São Gonçalo do Amarante
- São João do Jaguaribe
- São Luís do Curu
- Senador Pompeu
- Senador Sá
- Sobral
- Solonópole
- Tabuleiro do Norte
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tejuçuoca
- Tianguá
- Trairi
- Tururu
- Ubajara
- Umirim
- Uruburetama
- Uruoca
- Varjota
- Várzea Alegre
- Viçosa do Ceará
Veja também
Previsão da Funceme
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) corrobora a tendência de instabilidade no Estado. Confira o detalhamento para as próximas horas:
• Domingo (8): Durante a manhã, a previsão é de céu nublado com chuvas de intensidade moderada no Sul do Estado. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Jaguaribana, as precipitações podem ser de moderadas a fortes. À tarde, a chuva deve ocorrer de forma isolada no Centro-Norte, e à noite, as áreas mais atingidas serão o Centro-Sul e a Ibiapaba.
• Segunda-feira (9): A previsão aponta a ocorrência de chuvas isoladas durante a madrugada e a manhã, concentradas na faixa litorânea.
Orientações de Segurança
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não se abriguem debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é orientado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada durante as tempestades.