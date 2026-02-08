Fortaleza e outras 164 cidades do CE têm novo aviso de 'perigo potencial de chuvas'

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu uma atualização para o aviso de chuvas intensas no Ceará, classificando 165 municípios sob o status de alerta amarelo, que representa "perigo potencial". O comunicado passou a valer das 9h50 até as 23h59 deste domingo (8).

De acordo com o órgão, quase todas as regiões do Estado estão sob o aviso, com exceção do Cariri. Para as cidades listadas, a previsão indica chuvas de até 50 milímetros por dia, acompanhadas de ventos intensos variando entre 40 e 60 km/h.

Embora o risco seja considerado baixo, ainda há possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Legenda: Para o final de semana de 7 e 8 de fevereiro, a penas a região do Cariri está fora da área de instabilidade. Foto: Reprodução/Inmet.

Confira a lista das cidades sob alerta amarelo:

Acarape

Acaraú

Acopiara

Aiuaba

Alcântaras

Altaneira

Alto Santo

Amontada

Antonina do Norte

Apuiarés

Aquiraz

Aracati

Aracoiaba

Ararendá

Araripe

Aratuba

Arneiroz

Assaré

Banabuiú

Barreira

Barroquinha

Baturité

Beberibe

Bela Cruz

Boa Viagem

Camocim

Campos Sales

Canindé

Capistrano

Caridade

Cariré

Cariús

Carnaubal

Cascavel

Catarina

Catunda

Caucaia

Cedro

Chaval

Choró

Chorozinho

Coreaú

Crateús

Croatá

Cruz

Deputado Irapuan Pinheiro

Ererê

Eusébio

Farias Brito

Forquilha

Fortaleza

Fortim

Frecheirinha

General Sampaio

Graça

Granja

Groaíras

Guaiúba

Guaraciaba do Norte

Guaramiranga

Hidrolândia

Horizonte

Ibaretama

Ibiapina

Ibicuitinga

Icapuí

Icó

Iguatu

Independência

Ipaporanga

Ipu

Ipueiras

Iracema

Irauçuba

Itaiçaba

Itaitinga

Itapajé

Itapipoca

Itapiúna

Itarema

Itatira

Jaguaretama

Jaguaribara

Jaguaribe

Jaguaruana

Jijoca de Jericoacoara

Jucás

Lavras da Mangabeira

Limoeiro do Norte

Madalena

Maracanaú

Maranguape

Marco

Martinópole

Massapê

Meruoca

Milhã

Miraíma

Mombaça

Monsenhor Tabosa

Morada Nova

Moraújo

Morrinhos

Mucambo

Mulungu

Nova Olinda

Nova Russas

Novo Oriente

Ocara

Orós

Pacajus

Pacatuba

Pacoti

Pacujá

Palhano

Palmácia

Paracuru

Paraipaba

Parambu

Paramoti

Pedra Branca

Pentecoste

Pereiro

Pindoretama

Piquet Carneiro

Pires Ferreira

Poranga

Potengi

Potiretama

Quiterianópolis

Quixadá

Quixelô

Quixeramobim

Quixeré

Redenção

Reriutaba

Russas

Saboeiro

Salitre

Santana do Acaraú

Santana do Cariri

Santa Quitéria

São Benedito

São Gonçalo do Amarante

São João do Jaguaribe

São Luís do Curu

Senador Pompeu

Senador Sá

Sobral

Solonópole

Tabuleiro do Norte

Tamboril

Tarrafas

Tauá

Tejuçuoca

Tianguá

Trairi

Tururu

Ubajara

Umirim

Uruburetama

Uruoca

Varjota

Várzea Alegre

Viçosa do Ceará

Previsão da Funceme

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) corrobora a tendência de instabilidade no Estado. Confira o detalhamento para as próximas horas:

• Domingo (8): Durante a manhã, a previsão é de céu nublado com chuvas de intensidade moderada no Sul do Estado. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e Jaguaribana, as precipitações podem ser de moderadas a fortes. À tarde, a chuva deve ocorrer de forma isolada no Centro-Norte, e à noite, as áreas mais atingidas serão o Centro-Sul e a Ibiapaba.

• Segunda-feira (9): A previsão aponta a ocorrência de chuvas isoladas durante a madrugada e a manhã, concentradas na faixa litorânea.

Orientações de Segurança

O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, os cidadãos não se abriguem debaixo de árvores e evitem estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda, devido ao risco de quedas e descargas elétricas. Também é orientado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados diretamente à tomada durante as tempestades.