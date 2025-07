Guanabara lança serviço leito cama com foco em conforto e exclusividade

Viajar de ônibus pode ser tão confortável quanto uma experiência de primeira classe. É com essa proposta que a Guanabara anuncia o lançamento do seu novo serviço leito cama, pensado para um público que valoriza conforto, conveniência e uma jornada de viagem diferenciada. A novidade chega como um marco no transporte rodoviário de passageiros, com poltronas que reclinam 180°, fileiras individuais, entradas USB e uma atmosfera de exclusividade a bordo.

Para os passageiros que partem de Fortaleza, o novo serviço da Guanabara está disponível para os destinos Teresina, Recife, Natal e João Pessoa, nas rotas ida e volta. A iniciativa reforça o posicionamento da Guanabara como uma empresa atenta às transformações do setor e às novas demandas do consumidor. Em um cenário em que o passageiro busca cada vez mais alternativas ao transporte aéreo, seja por praticidade, custo ou experiência, o leito cama surge como uma resposta de alto padrão.

Segundo o gerente de marketing da Guanabara, Rodrigo Mont’alverne, o novo serviço atende especialmente um perfil de cliente que costumava optar pelas viagens aéreas, mas que tem buscado soluções mais econômicas e confortáveis para trajetos regionais.

Legenda: As poltronas reclinam 180º e contam com entradas USB Foto: Divulgação

“É aquele passageiro que precisa viajar com poucos dias de antecedência e, quando verifica o valor do aéreo, está custando quase o preço de uma passagem internacional. Ele não está disposto a pagar esse valor. O leito cama vem justamente para suprir essa lacuna, oferecendo uma opção de transporte com conforto elevado e um custo mais acessível”, explica Mont’alverne.

O executivo destaca ainda que a experiência premium também está associada à agilidade: “É o serviço ideal para aquele cliente que busca conforto e rapidez, pois no leito cama não existe parada de embarque”, conclui.

Outro diferencial que eleva a proposta de valor da viagem é a parceria inédita firmada com a Accor, por meio dos Hotéis Ibis. A partir de agora, clientes Guanabara contam com condições exclusivas de hospedagem na rede, garantindo mais conforto e comodidade no destino final. A iniciativa reforça o conceito de jornada completa, com transporte e estadia integrados, um benefício pensado para viajantes a lazer e a trabalho, que valorizam soluções acessíveis e de qualidade.