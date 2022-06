Grupo Edson Queiroz doa mais de 55 mil litros de água mineral às vítimas das chuvas em Pernambuco

Alinhado ao valor de agir com foco no bem da sociedade, o Grupo Edson Queiroz realizou, no fim de semana, a doação de mais de 55 mil litros de água mineral à população atingida pelas chuvas no estado de Pernambuco.

Por meio de sua empresa de alimentos e bebidas, a Minalba Brasil, o volume de água mineral foi entregue ao Estado de Pernambuco, por meio do Complexo de Suape; e à Prefeitura Municipal de Recife.

Legenda: Só na região metropolitana de Recife, mais de 11 mil pessoas ficaram desabrigadas Foto: Divulgação

Ao todo, 54 cidades de Pernambuco foram atingidas pelas fortes chuvas e 37 delas estão em situação de emergência. Só na região metropolitana de Recife são mais de 11 mil desabrigados.

Legenda: Doação foi feita pela empresa Minalba Brasil Foto: Divulgação

Recife Solidário

Para os interessados em contribuir, a Prefeitura de Recife está com a campanha Recife Solidário, que arrecada alimentos, produtos de higiene, limpeza, água e colchões. Mais informações pelo site.