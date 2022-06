Bombeiros localizam 128ª vítima das chuvas no Grande Recife e encerram buscas por desaparecidos

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encontrou a última vítima das chuvas na manhã desta sexta-feira (3), no Grande Recife, e encerrou as buscas por desaparecidos. Ao todo, foram 128 mortos.

O corpo localizado em meio aos escombros no bairro Areeiro, em Camaragibe, é de Mércia Josefa do Nascimento, de 43 anos. Um cão labrador a encontrou sem vida por volta das 7h30. Bombeiros de Pernambuco, do Maranhão e de Sergipe ajudaram no resgate.

Mércia estava junto dos filhos Mateus e Mirele no dia 28 de maio, quando houve um deslizamento de barreira. Resgatados com vida, eles receberam atendimento médico e depois tiveram alta hospitalar.

Já a irmã dela, Rute Soares Nascimento, de 49 anos, teve o corpo achado na última segunda-feira (30).

As 128 pessoas morreram no desastre. Além dos óbitos, as intensas precipitações registradas no estado deixaram 9.302 desabrigados e 31 municípios em situação de emergência.

Esta foi a segunda maior tragédia provocada por chuvas em Pernambuco, atrás apenas da enchente do dia 30 de maio de 1966, data em que 175 pessoas perderam a vida e mais de seis mil desabrigados.