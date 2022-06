Entenda por que show de Claudia Leitte em Caruaru terminou antes do previsto

A apresentação de Claudia Leitte no São João de Caruaru, em Pernambuco, foi interrompida antes do previsto, na madrugada deste domingo (5), com apenas 40 minutos de duração. As informações são do G1. O show da cantora, que estava marcado para começar meia-noite e durar duas horas, foi afetado por uma série de atrasos nas apresentações anteriores, que começaram na noite do sábado (4).

Show de Claudia Leitte foi encerrado por limite de horário

O Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) assinado pela Prefeitura de Caruaru em 4 de maio prevê que nas sextas-feiras, nos sábados e nos dias 23 e 24 de junho de 2022, os festejos realizados no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga devem ser encerrados até as 2h da manhã; nos demais dias da semana e aos domingos, até a meia-noite.

A situação pegou a artista de surpresa, que lamentou o ocorrido. "Eu preparei um show de 2 horas e meia por baixo pra vocês. A gente passou essa última semana inteira ensaiando pra trazer o nosso São João porque a gente é nordestino, a gente tem festa junina e a gente se preparou muito pra tá aqui, porém, acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show", disse a cantora ao público.

Eu não cantei Luiz Gonzaga, eu não cantei Dominguinhos, eu não cantei Elba, e aí irmão, eu faço o quê? Eu vou ter que voltar ano que vem aqui em Caruaru. Eu posso dormir aqui pra fazer amanhã então? Eu faço a abertura, sei lá! É muita música, arrasada! Eu não sei nem o que vou fazer agora, me perdi toda", lamentou Leitte. A Prefeitura de Caruaru não se posicionou sobre o caso.

Apresentações sofreram com atrasos

A Orquestra de Pífanos estava no local às 20h, no horário previsto, mas não deu início ao show no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga pois precisou aguardar a autorização da prefeitura.

Já a cantora Elba Ramalho pisou no palco mais de 21h, seguida de Solange Almeida. Claudia Leitte só pôde começar o seu show próximo de 2h da manhã, horário determinado pelo Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) para terminar as atividades no local.