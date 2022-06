Claudia Leitte diz ter sido obrigada a encerrar show em São João de Caruaru: 'Arrasada'

A cantora Claudia Leitte disse ter sido obrigada a encerrar a apresentação que fazia na festa de São João de Caruaru, Pernambuco, na noite de sábado (4). Conforme a artista, ela preparou um show de mais de 2 horas, mas foi interrompido.

No vídeo da transmissão oficial do evento, ela aparece sendo avisada pela produção de que precisa encerrar a participação. "É sério isso? É sério mesmo? Mas que horas são?", perguntou, sem entender o aviso.

"É, pessoal, preparei um show de duas horas e meia, por baixo, pra fazer hoje pra vocês. A gente passou essa última semana inteira ensaiando tudo em galope como eu falei para fazer o nosso São João, porque a gente é nordestino, a gente tem festa junina, a gente tem música nordestina na veia. E a gente se preparou muito para estar aqui. Porém, acabei de ser informada que a gente tem que acabar o show", disse durante a live.

Em seguida, ainda em cima do palco, a cantora insistiu para continuar o show e até questionou se poderia finalizar a apresentação no dia seguinte, domingo (5). "Posso dormir aqui pra fazer amanhã então? Faço a abertura, sei lá. É muita música...", disse.

"Arrasada. Não sei nem o que eu vou fazer agora. Eu me perdi toda", desabafou na ocasião.

Nas redes sociais, a artista não comentou sobre o ocorrido. A prefeitura da cidade também não se pronunciou até a publicação deste material.

Estrutura dos camarotes cedeu

Em nota, a Prefeitura de Caruaru informou, no domingo, que os camarotes do Pátio de Eventos precisaram ser esvaziados, na noite de sábado, pois o piso de dois camarotes cederam levemente, mas sem causar danos na estrutura.

Ainda conforme a administração, por precaução, a equipe de montagem decidiu suspender as atividades dos camarotes. As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, engenheiros e técnicos avaliaram toda a estrutura.

No entanto, conforme a prefeitura, o incidente não interferiu nas apresentações da noite.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste