‘Gelos baianos’ são removidos de toda a extensão da Av. Bezerra de Menezes, em Fortaleza

Motoristas que trafegam pela avenida Bezerra de Menezes, em Fortaleza, devem notar uma mudança em toda a extensão da via: a retirada de todos os blocos de concreto, conhecidos como “gelos baianos”, que separam o corredor de ônibus das faixas de tráfego comum.

A medida é uma renovação da sinalização da via, e a previsão é de que os trabalhos sejam concluídos ainda neste mês de agosto, “com melhorias no pavimento e na sinalização”, conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). Não haverá alteração no tráfego durante nem depois da obra.

Veja também Negócios Comércio da Avenida Bezerra de Menezes sofre com debandada de grandes marcas e declínio de lojas tradicionais

Os “gelos baianos” serão substituídos por tachões, as chamadas “tartarugas”, para delimitar as faixas divisórias. A intervenção será executada em toda a extensão da avenida, que parte da Rua Padre Ibiapina, no Centro, e segue até a Av. Humberto Monte, no Pici.

De acordo com a AMC, o intuito é garantir maior segurança nos deslocamentos dos usuários e reduzir acidentes. Todos os dias, cerca de 64 mil veículos trafegam pela Av. Bezerra de Menezes, via que liga a capital à Região Metropolitana.

A AMC garante que “não haverá nenhuma mudança no fluxo veicular e na circulação do transporte coletivo, mantendo-se a configuração viária atual”.

Leandro Rocha, diretor de trânsito da AMC, afirma que "os gelitos já estavam desgastados e, sempre que algum veículo colidia, eles se soltavam, apresentando riscos a condutores e pedestres". Vistorias realizadas pela AMC constataram a necessidade de substituição do tipo de sinalização.

Historicamente, motoristas, motociclistas e até comerciantes que ocupam a avenida criticavam a instalação dos blocos de concreto, devido ao risco aumentado de acidentes como capotamentos.

Um comerciante ouvido pelo Diário do Nordeste em reportagem sobre a queda no fluxo comercial da Bezerra de Menezes, em março deste ano, chegou a afirmar que “a perspectiva é tirar esse gelo baiano” e renovar a estrutura da avenida.