Galpão de fábrica de colchões fica destruído após incêndio em Maracanaú (CE)

Um galpão foi completamente destruído após pegar fogo na madrugada deste sábado (24). O caso ocorreu no bairro Pajuçara, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza. No local, funciona uma fábrica de colchões, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Imagens registradas mostram as chamas no local do incêndio, além de uma coluna alta de fumaça. Também é possível ouvir estouros.

Quando os bombeiros chegaram ao local, boa parte da estrutura, feita de madeira, e dos colchões armazenados haviam sido dominados pelas chamas.

O tipo de materiais acabaram contribuindo para a "rápida evolução" do incêndio.

"A atuação imediata e coordenada das equipes permitiu o controle do incêndio e evitou a propagação para os demais galpões localizados no mesmo complexo, preservando as edificações do entorno", informou o Corpo de Bombeiros, por meio de nota.

Os agentes continuaram o trabalho na manhã deste sábado, com objetivo de eliminar qualquer foco remanescente do fogo. Ainda não houve divulgação das possíveis causas do incêndio.