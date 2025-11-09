Gabarito oficial do 1ª dia do Enem 2025: quando será divulgado pelo Inep
Respostas estarão disponíveis na Página do Participante.
O primeiro dia de prova do Enem 2025 ocorre neste domingo (9). Os estudantes precisaram responder questões de Linguagens e Códigos, e Ciências Humanas, além de escrever uma redação. No entanto, o gabarito oficial só será divulgado até o 10º dia útil após o segundo dia de prova, 16 de novembro.
Assim, os estudantes podem conferir as respostas oficiais até o final deste mês, cerca do dia 28 de novembro, segundo o cronograma divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Como acessar o gabarito oficial?
Para acessar o gabarito oficial é preciso acessar a Página do Participante, no Portal do Inep. Veja passo a passo:
- Fazer o login com CPF e senha cadastrada;
- Procurar a aba "gabaritos", na tela de navegação;
- Escolha a edição Enem 2025;
- Selecione a cor do seu caderno de prova e baixe o arquivo.
Provas do Enem 2025
O Enem 2025 contou com mais de 4,8 milhões de inscrições confirmadas. Com aplicação em todo o Brasil, 1,3 milhão de candidatos são estudantes concluintes do ensino médio da rede pública.
O segundo dia de prova ocorre no próximo domingo, 16 de novembro. Os estudantes deverão responder questões de Ciências da Natureza e Matemática.