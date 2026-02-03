Diário do Nordeste
Funceme emite alerta de chuvas intensas no Ceará nesta quarta (4); veja cidades

A capital, Fortaleza, não deverá ser afetada por temporais nesse dia, segundo o órgão.

Redação
Ceará
Mulher caminha em rua alagada de Fortaleza.
Legenda: O maior acumulado de chuvas é esperado para quinta-feira (4).
Foto: Fabiane de Paula.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um alerta de chuvas intensas no Ceará entre esta terça-feira (3) e esta quarta (4). Segundo o órgão, o risco é potencializado, principalmente, em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Poucas cidades da região de Ibiapaba e do Litoral Norte também devem registrar precipitações. Nesses locais, o alerta meteorológico da Funceme detalha que as chuvas devem ser mais fortes em Icó, Orós, Alcântaras, Granja, Massapê, Meruoca, Moraújo, Sobral e Uruoca.

Fortaleza e outros municípios da região metropolitana, conforme o documento — que não é uma previsão do tempo —, não correm risco de temporais nesse período.

Ceará

Quase 100 cidades do CE têm aviso de chuvas intensas até quinta-feira (5); veja locais

Cidades com aviso meteorológico de chuvas intensas no CE

  1. Abaiara
  2. Acopiara
  3. Aiuaba
  4. Alcântaras
  5. Altaneira
  6. Antonina do Norte
  7. Ararendá
  8. Araripe
  9. Arneiroz
  10. Assaré
  11. Aurora
  12. Baixio
  13. Barbalha
  14. Barro
  15. Boa Viagem
  16. Brejo Santo
  17. Campos Sales
  18. Caririaçu
  19. Cariré
  20. Cariús
  21. Carnaubal
  22. Catarina
  23. Catunda
  24. Cedro
  25. Coreaú
  26. Crateús
  27. Crato
  28. Croatá
  29. Deputado Irapuan Pinheiro
  30. Farias Brito
  31. Forquilha
  32. Frecheirinha
  33. Granja
  34. Granjeiro
  35. Graça
  36. Groaíras
  37. Guaraciaba do Norte
  38. Hidrolândia
  39. Ibiapina
  40. Icó
  41. Iguatu
  42. Independência
  43. Ipaporanga
  44. Ipaumirim
  45. Ipu
  46. Ipueiras
  47. Jardim
  48. Jati
  49. Juazeiro do Norte
  50. Jucás
  51. Lavras da Mangabeira
  52. Madalena
  53. Massapê
  54. Mauriti
  55. Meruoca
  56. Milagres
  57. Milhã
  58. Missão Velha
  59. Mombaça
  60. Monsenhor Tabosa
  61. Moraújo
  62. Mucambo
  63. Nova Olinda
  64. Nova Russas
  65. Novo Oriente
  66. Orós
  67. Pacujá
  68. Parambu
  69. Pedra Branca
  70. Penaforte
  71. Piquet Carneiro
  72. Pires Ferreira
  73. Poranga
  74. Porteiras
  75. Potengi
  76. Quiterianópolis
  77. Quixelô
  78. Quixeramobim
  79. Reriutaba
  80. Saboeiro
  81. Salitre
  82. Santa Quitéria
  83. Santana do Cariri
  84. Senador Pompeu
  85. Sobral
  86. Solonópole
  87. São Benedito
  88. Tamboril
  89. Tarrafas
  90. Tauá
  91. Tianguá
  92. Ubajara
  93. Umari
  94. Uruoca
  95. Varjota
  96. Viçosa do Ceará
  97. Várzea Alegre

Ceará

Fortaleza tenta zerar fila de 3 mil à espera de creches com vagas próximo ao trabalho de pais e busca ativa

teaser image
Ceará

Trigêmeas de escola pública no CE são aprovadas ao mesmo tempo em universidades públicas

Previsão do tempo

Entre quarta (4) e quinta-feira (5), há expectativa de chuvas em todo o Ceará. Os maiores acumulados diários na quarta estão previstos para o oeste, centro e sul do Estado. Já na quinta, além dessas, também há chances de precipitações intensas nas regiões de Jaguaribara, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.

Provocadas pela aproximação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), as chuvas podem ter intensidade moderada a forte e ser acompanhadas de rajadas de vento mais intensas.

