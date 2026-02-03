Funceme emite alerta de chuvas intensas no Ceará nesta quarta (4); veja cidades
A capital, Fortaleza, não deverá ser afetada por temporais nesse dia, segundo o órgão.
A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um alerta de chuvas intensas no Ceará entre esta terça-feira (3) e esta quarta (4). Segundo o órgão, o risco é potencializado, principalmente, em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.
Poucas cidades da região de Ibiapaba e do Litoral Norte também devem registrar precipitações. Nesses locais, o alerta meteorológico da Funceme detalha que as chuvas devem ser mais fortes em Icó, Orós, Alcântaras, Granja, Massapê, Meruoca, Moraújo, Sobral e Uruoca.
Fortaleza e outros municípios da região metropolitana, conforme o documento — que não é uma previsão do tempo —, não correm risco de temporais nesse período.
Cidades com aviso meteorológico de chuvas intensas no CE
- Abaiara
- Acopiara
- Aiuaba
- Alcântaras
- Altaneira
- Antonina do Norte
- Ararendá
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Aurora
- Baixio
- Barbalha
- Barro
- Boa Viagem
- Brejo Santo
- Campos Sales
- Caririaçu
- Cariré
- Cariús
- Carnaubal
- Catarina
- Catunda
- Cedro
- Coreaú
- Crateús
- Crato
- Croatá
- Deputado Irapuan Pinheiro
- Farias Brito
- Forquilha
- Frecheirinha
- Granja
- Granjeiro
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Icó
- Iguatu
- Independência
- Ipaporanga
- Ipaumirim
- Ipu
- Ipueiras
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Madalena
- Massapê
- Mauriti
- Meruoca
- Milagres
- Milhã
- Missão Velha
- Mombaça
- Monsenhor Tabosa
- Moraújo
- Mucambo
- Nova Olinda
- Nova Russas
- Novo Oriente
- Orós
- Pacujá
- Parambu
- Pedra Branca
- Penaforte
- Piquet Carneiro
- Pires Ferreira
- Poranga
- Porteiras
- Potengi
- Quiterianópolis
- Quixelô
- Quixeramobim
- Reriutaba
- Saboeiro
- Salitre
- Santa Quitéria
- Santana do Cariri
- Senador Pompeu
- Sobral
- Solonópole
- São Benedito
- Tamboril
- Tarrafas
- Tauá
- Tianguá
- Ubajara
- Umari
- Uruoca
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Várzea Alegre
Previsão do tempo
Entre quarta (4) e quinta-feira (5), há expectativa de chuvas em todo o Ceará. Os maiores acumulados diários na quarta estão previstos para o oeste, centro e sul do Estado. Já na quinta, além dessas, também há chances de precipitações intensas nas regiões de Jaguaribara, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.
Provocadas pela aproximação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), as chuvas podem ter intensidade moderada a forte e ser acompanhadas de rajadas de vento mais intensas.