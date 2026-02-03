Funceme emite alerta de chuvas intensas no Ceará nesta quarta (4); veja cidades

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) emitiu um alerta de chuvas intensas no Ceará entre esta terça-feira (3) e esta quarta (4). Segundo o órgão, o risco é potencializado, principalmente, em regiões como Cariri, Sertão Central e Inhamuns e Ibiapaba.

Poucas cidades da região de Ibiapaba e do Litoral Norte também devem registrar precipitações. Nesses locais, o alerta meteorológico da Funceme detalha que as chuvas devem ser mais fortes em Icó, Orós, Alcântaras, Granja, Massapê, Meruoca, Moraújo, Sobral e Uruoca.

Fortaleza e outros municípios da região metropolitana, conforme o documento — que não é uma previsão do tempo —, não correm risco de temporais nesse período.

Cidades com aviso meteorológico de chuvas intensas no CE

Abaiara Acopiara Aiuaba Alcântaras Altaneira Antonina do Norte Ararendá Araripe Arneiroz Assaré Aurora Baixio Barbalha Barro Boa Viagem Brejo Santo Campos Sales Caririaçu Cariré Cariús Carnaubal Catarina Catunda Cedro Coreaú Crateús Crato Croatá Deputado Irapuan Pinheiro Farias Brito Forquilha Frecheirinha Granja Granjeiro Graça Groaíras Guaraciaba do Norte Hidrolândia Ibiapina Icó Iguatu Independência Ipaporanga Ipaumirim Ipu Ipueiras Jardim Jati Juazeiro do Norte Jucás Lavras da Mangabeira Madalena Massapê Mauriti Meruoca Milagres Milhã Missão Velha Mombaça Monsenhor Tabosa Moraújo Mucambo Nova Olinda Nova Russas Novo Oriente Orós Pacujá Parambu Pedra Branca Penaforte Piquet Carneiro Pires Ferreira Poranga Porteiras Potengi Quiterianópolis Quixelô Quixeramobim Reriutaba Saboeiro Salitre Santa Quitéria Santana do Cariri Senador Pompeu Sobral Solonópole São Benedito Tamboril Tarrafas Tauá Tianguá Ubajara Umari Uruoca Varjota Viçosa do Ceará Várzea Alegre

Previsão do tempo

Entre quarta (4) e quinta-feira (5), há expectativa de chuvas em todo o Ceará. Os maiores acumulados diários na quarta estão previstos para o oeste, centro e sul do Estado. Já na quinta, além dessas, também há chances de precipitações intensas nas regiões de Jaguaribara, Litoral de Fortaleza e Maciço de Baturité.

Provocadas pela aproximação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN), as chuvas podem ter intensidade moderada a forte e ser acompanhadas de rajadas de vento mais intensas.