Crianças a partir de 3 anos começam a ser vacinadas contra a Covid em Fortaleza

Crianças a partir de 3 anos já podem ser imunizadas contra a Covid-19 em Fortaleza. A aplicação começou, nesta segunda-feira (18), sem a necessidade de agendamento prévio, na modalidade de livre demanda.

Os pequenos, acompanhados dos pais, podem procurar a vacina nos shoppings Central, Iguatemi, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy, Sesi Parangaba e drive do Centro de Eventos, além de alguns postos de saúde, que serão divulgados posteriormente.

Documentos necessários para receber imunização

No ato da vacinação, será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e documento oficial de identificação da criança: certidão de nascimento, carteira de identidade ou passaporte. Também será necessário apresentar um documento original com foto do responsável pela criança no momento da aplicação.

“Contamos com a participação dos pais e responsáveis para aderir a mais uma forma de proteção das crianças, que já aderem à vacinação de rotina, tão importante para evitar doenças graves e internações”, reforça Ana Estela Leite, secretária da Saúde de Fortaleza.

Vacina em crianças foi autorizada pela Anvisa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, na última quarta-feira (13), a aplicação da vacina Coronavac em crianças de 3 a 5 anos.

A análise contou com as informações submetidas pelo Instituto Butantan, com dados de pesquisas feitas no Chile, onde a vacina já é utilizada nesta faixa etária, resultados de pesquisas sobre vacinação contra Covid-19 no Brasil, pareceres das sociedades médicas convidadas, evidências de vida real e dados de literatura científica publicados.

Cadastro de crianças

O cadastro deve ser realizado no Saúde Digital, da Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). A etapa é obrigatória para a imunização em Fortaleza. Nele, é obrigatório apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Este pode ser verificado no ConecteSUS, no aplicativo Mais Saúde, ou pelo cartão do plano de saúde, caso a criança possua.

Caso a criança não tenha nenhum registro do cartão nacional, pode se dirigir a um dos 116 postos de saúde para emissão, levando documento oficial de identificação e comprovante de residência dos pais ou responsáveis.

Passo a passo para cadastro no Saúde Digital

Para efetuar o cadastro, é preciso informar dados pessoais como nome completo, CPF, data de nascimento e telefone para contato, entre outros. É necessário preencher corretamente os dados e é fundamental checar o e-mail de confirmação para que o processo seja efetivamente concluído.

1) Acesse o site https://vacinacaocovid.saude.ce.gov.br

2) Selecione a opção "Ainda não tenho cadastro"

3) Identifique-se preenchendo corretamente seus dados

4) Nesta etapa do cadastro, deve ser informado se a pessoa está acamada

5) Confirme seus dados e crie uma senha de acesso ao cadastro

6) Verifique o e-mail de confirmação

7) Finalize o cadastro.