Fortaleza e região metropolitana ampliam opções de pagamento no transporte público

Com a constante demanda e uso de transporte coletivo em Fortaleza e Região Metropolitana, a necessidade de desenvolver soluções práticas e acessíveis para locomoção torna-se cada vez mais evidente. Nesse cenário, a entidade que representa as empresas de transporte coletivo de Fortaleza, tem avançado na implementação de novas tecnologias para facilitar a vida dos usuários.

Além dos métodos tradicionais de pagamento, como os cartões Vale-Transporte e Bilhete Único, os quais são a base para a integração e mobilidade no sistema de transporte, Fortaleza agora incorpora inovações significativas para modernizar o acesso aos coletivos. A integração de novas tecnologias, como o QR Code e o pagamento via Pix, reflete a necessidade de inovação para acompanhar a evolução das demandas dos passageiros e o ritmo acelerado da vida urbana.

O sistema de transporte coletivo da Grande Fortaleza, um dos mais amplos do Brasil, agora oferece uma variedade de opções de pagamento. Os usuários podem optar por cartões como o Vale-Transporte Benefício, Vale-Transporte Avulso, Bilhete Único Fortaleza e Bilhete Único Metropolitano, além do cartão estudantil. Estes métodos permitem uma cobertura abrangente e flexível, atendendo às diferentes necessidades da população.

Fortaleza e Região Metropolitana contam com aproximadamente 4 milhões de cartões emitidos, sendo 1,5 milhão do tipo Bilhete Único. Este cartão oferece a vantagem da integração entre linhas, permitindo uma única passagem para conexões entre diferentes trajetos. Recentemente, o Sindiônibus também introduziu o QR Code, conhecido como QR Bus, disponível por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza. Com mais de 1,1 milhão de downloads, o aplicativo facilita a compra e recarga de créditos de forma rápida e moderna, proporcionando uma alternativa conveniente para os passageiros.

Paulo César Barroso, superintendente do Sindiônibus, destaca a importância dessa inovação. “Os mecanismos de integração são essenciais para melhorar as viagens dos usuários. Com a bilhetagem eletrônica, a integração temporal tornou-se mais prática, eliminando a necessidade de passar por terminais. Isso não só reduz custos e tempo, mas também promove a sustentabilidade, diminuindo a quantidade de veículos nas ruas e a emissão de poluentes”, explica.

Para os estudantes, a Carteira Estudantil oferece tarifas reduzidas, com uso ilimitado dos ônibus no período de duas horas por apenas R$ 1,50. A recarga dos cartões é simplificada através do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, do Libercard Recarga Online e de mais de 1.000 pontos de recarga na região.

Inovação no pagamento

A recente adição de máquinas de autoatendimento (ATM) nos Terminais de Integração, que aceitam pagamentos via Pix, é uma das inovações mais notáveis. “As soluções automatizadas, como as máquinas ATM, oferecem uma maneira rápida e segura de carregar cartões, unindo a automação com a facilidade do Pix. Esses equipamentos, instalados nos Terminais de Integração, evitam filas e tornam o processo mais eficiente”, afirma Paulo César Barroso.

Embora as novas tecnologias facilitem o processo, o pagamento em dinheiro continua sendo uma opção para aqueles que não possuem cartões de integração ou enfrentam dificuldades com o QR Code. Contudo, é importante que o pagamento em dinheiro seja feito com o valor exato da passagem, de R$ 4,50.

Para obter o Bilhete Único ou realizar a conversão do vale-transporte para o Bilhete Único, é necessário apresentar CPF, RG e comprovante de residência. O cartão é gratuito e pode ser obtido em diversos pontos de atendimento, como unidades dos Vapt Vupt, sedes do Sindiônibus e Etufor e Terminais de Integração do Papicu e Siqueira.

Mais informações sobre o Bilhete Único e vantagens estão disponíveis na Central Alô Sindiônibus pelo telefone 4005-0956.